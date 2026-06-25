Suíça garante a liderança

A Suíça superou o Canadá por 2 a 1, ontem, no BC Place, em Vancouver, e garantiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo. Apesar da derrota, os canadenses também avançaram para o mata-mata, em segundo. A estrela do jovem Johan Manzambi brilhou novamente, com um gol e uma assistência. Rubén Vargas abriu a conta para a Suíça. Promise David descontou para os donos da casa.
Líder e vice-líder, Suíça (sete pontos) e Canadá (quatro) se garantiram no mata-mata da Copa do Mundo. Os anfitriões passaram da fase de grupos da Copa do Mundo pela primeira vez na história, mas por terminarem em segundo, jogam a próxima fase em Los Angeles, no domingo. Já os suíços entram em campo apenas no dia 3.
Os minutos iniciais foram truncados, sem muitas chances para ambos os lados. A Suíça controlou a posse, mas praticamente não chegou.
No primeiro ataque após a volta do intervalo, Manzambi foi no fundo e cruzou para Rubén Vargas, que abriu o placar. Aos 12, Embolo fez belo pivô e deixou para Manzambi marcar o segundo.
Aos 31, Saliba recebeu lançamento, dominou bonito e mandou para a área. Promise David se jogou na bola e diminuiu para os canadenses, fechando a conta.