Criciúma quer colar no G-2 em dia com confronto direto no Z-4 da Série B

Vindo de duas vitórias seguidas, o Criciúma pode colar no G-2 nesta segunda-feira, quando volta a campo pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No lado oposto, Londrina e Avaí travam duelo direto para respirar na tabela.

O Criciúma entra em campo às 21h, quando recebe o Ceará no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Nas últimas partidas, o Criciúma superou o Avaí por 2 a 1 e o Londrina por 1 a 0, chegando a 20 pontos. Ao todo, o time está há sete jogos invicto, sendo três vitórias e quatro empates. Além disso, está invicto em casa, com três vitórias e dois empates.

Já o Ceará, após duas derrotas seguidas, se recuperou na última rodada ao fazer 2 a 1 no Avaí. Com isso, chegou a 16 pontos e se distanciou bem da zona de rebaixamento. Fora de casa, porém, tem apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Também às 21h, Londrina e Avaí duelam no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR). Os mandantes vêm de três derrotas seguidas, estacionados nos oito pontos, em 18º lugar. Dentro de casa, porém, ainda não venceu, acumulando dois empates e três derrotas.

O Avaí tem dez e aparece logo acima, em 17º. A situação é ainda pior, pois vem de quatro derrotas em sequência. O time não vence há dez jogos, sendo quatro empates e seis derrotas.