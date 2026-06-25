Brasileiro Tiago Splitter se aproxima de acerto com o Chicago Bulls para ser novo técnico

Tiago Splitter está a detalhes de ser escolhido como novo treinador principal do Chicago Bulls para a próxima temporada da NBA. Segundo informações da ESPN americana, o brasileiro faz parte dos quatro 'finalistas' para o cargo e já teria informado ao Portland Trail Blazers que aceitou um novo emprego.

Além dele, concorrem Micah Nori, assistente do Minnesota Timberwolves, Ryan Schimdt, assistente do Atlanta Hawks, e Wes Unseld Jr., que já está na franquia de Chicago, também no cargo de assistente técnico. Até chegarem a esse seleto grupo, os bulls analisaram e filtraram muitos candidatos do mundo do basquete.

Caso seja escolhido, seria a primeira vez de Splitter como técnico principal efetivo de um time da NBA. Atualmente, ele exerce o cargo de interino em Portland, onde também negociava para o cargo em definitivo. Por lá, chegou aos playoffs da Conferência Oeste, em que perdeu somente para o vice-campeão da liga, San Antonio Spurs.

A única função de técnico principal que o brasileiro exerceu até o momento foi quando ficou à frente do Paris Basketball na LNB Pro B, o segundo escalão do basquete francês de 2024 a 2025. Antes, foi assistente do Brookyln Nets de 2019 a 2023, do Houston Rockets até 2024 para, enfim, chegar ao Trail Blazers.

Além de já ter passado pelo crivo nas funções técnicas, Splitter carrega uma longa experiência como jogador na NBA. Ele atuou pelo Spurs de 2010 a 2015, passou uma temporada no Atlanta Hawks e encerrou a carreira no Philadelphia 76ers. Pelo time de San Antonio, chegou a disputar 100 jogos em 2012-13 e venceu a liga em 2013-14.

Hexacampeão da liga, o Chicago Bulls não teve boa performance em 2025-26, tendo ficado 31-51 na temporada regular da Conferência Leste e nem sequer chegado aos playoffs. A última vez que figurou na fase eliminatória foi em 2021-22, quando caiu na rodada inicial para o Milwaukee Bucks ao perder por 4 a 1 na série.