Torcida em Bangladesh comemora vitória do Brasil

Bangladesh - Longe dos gramados da Copa do Mundo, a população de Bangladesh encontrou nas potências sul-americanas uma oportunidade para viver a paixão pelo futebol. Como a seleção nacional ocupa a modesta 181ª colocação no ranking da Fifa, ficando de fora do torneio mesmo com a expansão para 48 países, os bengaleses costumam se dividir fanaticamente entre Brasil e Argentina.

Na última quarta-feira (25), essa devoção ficou evidente na Daffodil International University (DIU), uma das principais instituições privadas de Dhaka (capital do país), que instalou telões para os estudantes acompanharem o Mundial. O campus universitário virou uma extensão da torcida brasileira durante a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na rodada final da fase de grupos.

A cada gol balançado pela Amarelinha, a multidão explodia em festa, pulando, cantando e tocando instrumentos musicais em imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais.



LA LOCURA EN BANGLADESH EN LA GOLEADA DE BRASIL AYER. pic.twitter.com/GWAF91An4t — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 25, 2026

A entrada de Neymar no jogo também marcou outra grande comemoração. O momento foi recebido com aplausos calorosos e muita emoção pelos estudantes.

What a Craze for Neymar.

What a crowd In Daffodil International University, Bangladesh.



Video Credit: Voice Of DIU#NeymarJr l #Brazil l #FIFAWorldCup2026 l #FanticSports pic.twitter.com/laV9Q1FAVo — Fantic Sports (@fanticsports1) June 25, 2026

*Sob a supervisão de Gabriel Salotti