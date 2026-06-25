Cuiabá reage depois do intervalo e busca o empate diante do Londrina pela Série B

As mudanças no intervalo feitas por Eduardo Barros surtiram efeito no Cuiabá. Depois de terminar o primeiro tempo com uma derrota parcial por 2 a 0, reagiu em grande estilo, com personagens que saíram do banco e buscou o empate por 2 a 2 diante do Londrina, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, no duelo que abriu a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Londrina começou a partida com tudo. Com dois minutos de bola rolando, já abriu o placar com Bruno Santos, convertendo a penalidade. Na reta final, nos acréscimos, viu o artilheiro inspirado acertar um lindo voleio para ampliar. Foi o nono gol de Bruno Santos, vice-artilheiro da Série B. Na segunda etapa, o banco cuiabano funcionou e brilhou a estrela do técnico e do atacante Vinícius Peixoto, autor dos gols de empate. O Cuiabá ainda teve uma bola na trave e um gol anulado por impedimento.
Com o resultado, o Cuiabá chega a 20 pontos empatado com o Náutico, porém atrás no número de vitórias. Já o Londrina desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento, seguindo na zona vermelha, com 15 pontos.
O Cuiabá volta a abrir a próxima rodada, ainda em casa, na Arena Pantanal, quando recebe o América-MG, na quinta-feira (dia 2), às 19h. Já o Londrina atua no sábado (dia 4), diante do CRB, no VGD, em Londrina (PR), às 16h.
O jogo mal começou e o Londrina saiu na frente do placar. Com um minuto, Vitinho foi derrubado por Empereur dentro da área. Bruno Santos chamou a responsabilidade e converteu a penalidade. Após o gol, o Cuiabá ensaiou um certo domínio da partida, mas não conseguia traduzir a posse de bola em chances de empate e pouco chegava na área adversária.
O Londrina tampouco se acomodou com o gol, porém também encontrava dificuldades para criar. Recuado, rifava a bola na defesa e não explorava os contra-ataques. Até que na reta final, no último lance, chegou na área cuiabana novamente e ampliou o marcador. Após falta cobrada na área, Bruno Santos apareceu livre e acertou lindo voleio para anotar um golaço.
O Cuiabá voltou com mudanças no intervalo e elas começaram a surtir efeito de imediato. Conseguindo penetrar na área, começou a criar volume e descontou com Vinícius Peixoto, aos 15. Na sequência, Marcos Júnior chegou a empatar, porém o tento foi anulado por impedimento. Mas não durou muito tempo para a pressão funcionar. Em nova jogada dentro da área, Vinícius Peixoto deixou tudo igual ao pegar o rebote, aos 29.
O empate deixou o time da casa animado e por pouco não virou o marcador com Weverson, que carimbou o travessão. Já o Londrina sentiu o baque por ter se abdicado tão cedo da partida e não encontrava forças para contra atacar. O Cuiabá seguir com a posse da bola e ocupando o campo de ataque, mas não conseguiu confirmar a reação e o empate permaneceu até o apito final.
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ 2 X 2 LONDRINA
CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan (Weverson), João Basso, Vitor Mendes e Marlon (Eric Marlon); Raul, Pepê, Calebe e David Miguel (Vinícius Miguel); Rodrigo Rodrigues (Marcos Júnior) e Vinícius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros.
LONDRINA - Maurício Kozlinski, Kauê Leonardo (Juninho), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron (Kevyn); André Luiz, Lucas Marques e João Tavares (Wallace); Vitinho Mota (Thalis), Bruno Santos e Paulinho Moccelin. Técnico: Rogério Micale.
GOLS - Bruno Santos, aos dois e 50 minutos do primeiro tempo. Vinícius Peixoto, aos 15 e 29 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
CARTÕES AMARELOS - Raylan, Pepê, Calebe, Juninho, Yago Lincoln, Kevyn e Bruno Santos.
RENDA - R$ 9.370,00.
PÚBLICO - 844 torcedores.
LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).