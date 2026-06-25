Londrina marca no fim, supera Avaí em jogo de cinco gols e respira contra a queda na Série B

Em uma partida carregada de tensão e importância na luta contra o rebaixamento, o Londrina conquistou uma vitória que pode representar um ponto de virada em sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio VGD, a equipe paranaense superou o Avaí por 3 a 2, nesta segunda-feira, pela 13ª rodada, em um confronto direto na parte inferior da tabela que teve emoção até os minutos finais.
O triunfo permite ao Londrina respirar na competição. O time chegou aos 11 pontos, subiu para o 17º lugar e ultrapassou justamente o Avaí, que caiu para a 18ª posição, com dez pontos.
O resultado teve como personagem decisivo o atacante Bruno Santos. Ex-jogador do Guarani, ele fez o gol decisivo aos 39 minutos do segundo tempo, que garantiu a terceira vitória londrinense na Série B.
Apesar da importância do confronto, o início de partida foi marcado pelo equilíbrio e pela cautela das duas equipes. O Londrina, porém, encontrou nas jogadas aéreas sua principal arma ofensiva. Depois de desperdiçar uma boa oportunidade com André Luiz, o atacante se recuperou e abriu o placar de cabeça, aproveitando cruzamento preciso de Lucas Marques.
Mesmo em vantagem, os donos da casa seguiram pressionando e criaram novas chances antes do intervalo. O Avaí, no entanto, resistiu graças a importantes intervenções do goleiro Igor Bohn, que entrou após a lesão de Léo Aragão. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria com vantagem paranaense, Thayllon apareceu dentro da área para empatar nos acréscimos e mudar novamente o panorama do confronto.
A segunda etapa começou de forma surpreendente. Com menos de um minuto, Luiz Henrique tentou interceptar um cruzamento rasteiro e acabou desviando contra o próprio patrimônio, recolocando o Londrina em vantagem. Mas a instabilidade defensiva das duas equipes manteve o jogo aberto. Aos 18 minutos, Thayllon voltou a aparecer bem posicionado para marcar seu segundo gol na partida e igualar novamente o placar.
O empate parecia encaminhar o duelo para um desfecho frustrante para os dois lados. Entretanto, o Londrina mostrou mais intensidade nos minutos finais. Depois de pressionar e acertar o travessão com André Cardoso, a equipe foi recompensada aos 39. Paulinho Moccelin roubou a bola no campo ofensivo e serviu Bruno Santos, que invadiu a área e bateu cruzado para definir a vitória.
Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Athletic no sábado, às 11h, no VGD, em Londrina (PR). No domingo, às 11h, o Avaí pega o Cuiabá, na Ressacada, em Florianópolis (SC).
FICHA TÉCNICA
LONDRINA 2 X 2 AVAÍ
LONDRINA - Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; André Luiz (Emiliano Rodríguez), Lucas Marques (André Cardoso) e João Tavares (Murilo Chico); Vitinho Mota (Paulinho Moccelin), Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale.
AVAÍ - Léo Aragão (Igor Bohn); Wesley Gasolina, Allyson, João Maistro e DG (William Fernando); Paulo Vitor (Del Piage), Luiz Henrique (Wenderson), Daniel Penha (Thayllon) e Jean Lucas; Sorriso e Léo Gamalho. Técnico: Cauan de Almeida.
GOLS - André Luís, aos 31, e Thayllon, aos 48 minutos do primeiro tempo. Luiz Henrique, contra, aos dois, Thayllon, aos 18, e Bruno Santos, aos 39 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - João Tavares, João Vitor e Kauê Leonardo (Londrina); DG e Paulo Vitor (Avaí).
ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).
RENDA - R$ 36.520,00.
PÚBLICO - 1.708 torcedores.
LOCAL - VGD, em Londrina (PR).