Criciúma cede o empate para o Ceará e tem ascensão freada na Série B

O Criciúma estava encaminhando sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir o placar no primeiro tempo, deixou o ritmo cair na etapa complementar e pagou caro por não sacramentar o resultado, vendo o Ceará reagir e buscar o empate por 1 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 13ª rodada.
Apesar do empate, time catarinense segue em boa fase, chegando a oito jogos sem perder e invicto como mandante, além de se manter na zona de classificação para os playoffs de acesso, em sexto lugar, com 21 pontos. Enquanto o Ceará segue oscilando, aparecendo longe da briga, em 14º lugar na tabela, com 17 pontos.
O Ceará volta a campo no sábado, às 19h, diante do Botafogo-SP, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Já o Criciúma encerra a 14ª rodada contra o América-MG, na próxima terça-feira (dia 23), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).
O Criciúma buscou se impor dentro de casa. Com boa troca de passes, encaixava bons ataques, mas ainda faltava capricho na hora das conclusões. Quando acertou o alvo, Waguininho parou no goleiro Richard. O Ceará, por sua vez, não se encontrava em campo, deixando bastante espaço entre as linhas e pouco conexão com o ataque. O time se desorganizou mais ainda quando o meia Júlio César precisou sair por lesão.
Quem aproveitou foi o time da casa. Vendo os espaços, explorou o lado do campo e abriu o placar aos 23 minutos. Waguinho recebeu na direita e cruzou a meia altura para Felipe Matheus completar na pequena área para as redes. Após o gol, o duelo ficou mais equilibrado, principalmente com o Criciúma diminuindo a intensidade, enquanto o Ceará passou a se acertar defensivamente.
Na volta do intervalo, o Ceará mudou sua postura. Conseguiu ser mais ofensivo, mas não conseguia traduzir a agressividade em certos momentos em superioridade em campo para de fato buscar o empate. O único chute a gol, foi uma finalização de longe de Rafael Ramos, defendido por Airton. Do outro lado, mesmo sem ter o controle, o Criciúma era quem chegava com mais efetividade na área, dando trabalho ao goleiro Richard.
O duelo que era morno, ganhou fôlego na reta final, quando o Criciúma deixou espaço na entrada da área e João Gabriel arriscou para deixar tudo igual, aos 34 minutos. A virada só não veio no minuto seguinte, pois Melk perdeu o gol cara a cara com Airton. A reta final foi eletrizante, com chances para os dois lados, com direito até a um pênalti anulado para o Criciúma nos acréscimos. A bola bateu no corpo de Sánchez, antes de bater no braço do defensor cearense.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 1 X 1 CEARÁ
CRICIÚMA - Airton; Bruno Alves (Jhonata Robert), Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo (Nicolas) e Marcelo Hermes; Otero (Diego Gonçalves), Waguininho (Cauê) e Felipe Mateus (Thiaguinho). Técnico: Eduardo Baptista.
CEARÁ - Richard; Gilmar (Pedro Esli), Éder e Luizão; Rafael Ramos (Enzo Lodovico), João Gabriel, Júlio César (Richardson), Sánchez e Fernando (Matheusinho); Melk e Gabriel Amaral (Lucca). Técnico: Anderson Batatais.
GOLS - Felipe Matheus, aos 23 minutos do primeiro tempo. João Gabriel, aos 34 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
CARTÕES AMARELOS - Não houve.
RENDA - R$ 113.420,00.
PÚBLICO - 5.870 torcedores.
LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).