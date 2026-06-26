Novorizontino e Vila Nova-GO fazem duelo direto no topo da tabela da Série B

O Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), vai ser o cenário de um dos confrontos mais aguardados da 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, às 19h, o Novorizontino recebe o líder isolado Vila Nova.

O duelo põe frente a frente duas equipes que figuram na zona de elite da tabela e brigam diretamente pelas raras vagas de promoção para a primeira divisão.

O regulamento da competição nacional da CBF prevê o acesso direto à Série A apenas para o campeão e o vice-campeão, enquanto os clubes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar disputarão um quadrangular pelas duas vagas restantes.

Atual vice-campeão Paulista, o Novorizontino vive excelente fase nos bastidores e ostenta uma sólida invencibilidade de oito partidas na competição. Ocupando a quarta colocação na tabela de classificação com 24 pontos, o time do interior paulista chega embalado após derrotar a Ponte Preta por 2 a 0 em Campinas.

Apesar do bom momento e da tendência de repetir a escalação do último jogo, o Novorizontino terá uma baixa de peso fora das quatro linhas: o técnico Enderson Moreira cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e não poderá orientar o elenco profissional à beira do gramado.

"Vamos ter pouco tempo para recuperar os atletas e preparar o próximo jogo, mas esperamos manter esse nível de atuação. Contamos novamente com o apoio da nossa torcida para buscar mais um resultado positivo em casa", disse Enderson, projetando o embate em Novo Horizonte.

Do outro lado do campo, o Vila Nova joga para sustentar o topo da classificação. A equipe comandada por Guto Ferreira mostrou poder de reação, ao recuperar a primeira posição, perdida momentaneamente após um revés contra o Cuiabá, com um triunfo eletrizante por 4 a 3 sobre o Náutico, em Goiânia.

O time goiano contabiliza 28 pontos, abrindo uma vantagem de três pontos em relação ao vice-líder São Bernardo. Sem problemas com lesões ou atletas suspensos, o comandante colorado viaja com força máxima e deve manter a base titular.

O centroavante Dellatorre destacou a mobilização do grupo para a partida decisiva no interior de São Paulo: "Estamos todos já focados no compromisso com o Novorizontino, falamos isso ainda no vestiário após a vitória, que precisávamos de concentração máxima nessa semana e é isso que estamos fazendo nos treinos. É jogo dos grandes, bom de se jogar", concluiu o atacante do Vila.

A 15ª rodada da Série B segue no sábado, quando Operário-PR e América-MG se enfrentam às 11h, no Estádio Germano Kruger, e Criciúma e São Bernardo medem forças às 16h, no Estádio Heriberto Hulse.

Já no domingo, cinco jogos dão sequência à rodada, com destaque para a briga contra o rebaixamento. A jornada se encerra na terça-feira, a partir das 20h, na Arena NicNet, com o duelo entre Botafogo-SP e CRB.