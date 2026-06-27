Encontro de marcas dolorosas

Nos jogos de hoje, às 23h (de Brasília) do Grupo J, a história tem tudo para ser escrita novamente. Já classificada, a Argentina contará com Lionel Messi, que pode, quem sabe, ampliar ainda mais seu recorde de gols na história das Copas do Mundo. No outro confronto da chave, Argélia e Áustria se reencontram 44 anos após o infame 'Jogo da Vergonha'.

Assegurada na liderança, a Argentina encara a já eliminada Jordânia, no AT&T Stadium, em Dallas (EUA). Com 18 gols em Copas do Mundo, Messi entra em campo podendo se isolar ainda mais na artilharia histórica da competição.

No Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA), Argélia e Áustria fazem um duelo com resquícios dolorosos em busca da classificação. Na Copa do Mundo de 1982, os argelinos foram vítimas do chamado 'Jogo da Vergonha', na vitória por 1 a 0 da Alemanha Ocidental sobre a Áustria. As duas seleções foram a campo após o jogo da Argélia, sabendo que uma vitória simples da Alemanha classificaria tanto os germânicos quanto os austríacos e eliminaria os argelinos. Neste ano, Argélia e Áustria podem se ajudar, já que um empate deve garantir a vaga das duas, com os austríacos em segundo.