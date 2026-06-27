Parreira, internado com inflamação pulmonar, tem complicações e será submetido a cirurgia

Internado desde 16 de junho com um quadro de inflamação pulmonar, Carlos Alberto Parreira apresentou complicações clínicas e será submetido a cirurgia, na via aérea superior, no final da tarde deste sábado, 27. O técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994 está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo nota divulgada pelo hospital, Parreira encontra-se estável, mas precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. Não há previsão de alta.

Aos 83 anos, Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele passou por sessões de quimioterapia.

Além de conquistar o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na campanha do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol nacional, o ex-treinador trabalhou em equipes tradicionais como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira está internado, desde 16 de junho, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. O paciente apresentou complicações clínicas e será submetido a um procedimento cirúrgico, na via aérea superior, no final da tarde de hoje (27).

No momento, ele encontra-se estável, mas necessitou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI.