Criciúma vence São Bernardo em confronto direto e alcança o terceiro lugar na Série B

Em duelo direto pelas primeiras posições, o Criciúma superou o São Bernardo por 1 a 0 e ampliou sua sequência invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time catarinense contou com gol de pênalti de Otero no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 15ª rodada.

O Criciúma está há dez jogos invictos sendo cinco vitórias e cinco empates. O time ainda não perdeu como mandante, sendo quatro vitórias e três igualdades no placar. Com a sequência, alcançou 27 pontos na terceira colocação, ultrapassando o próprio São Bernardo, que segue com 25, agora em quarto lugar.

O São Bernardo vinha de longa sequência invicta. Nos últimos nove duelos, obteve seis triunfos. A última derrota tinha sido em 12 de abril, quando perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. Vila Nova, com 28, e Novorizontino, com 27, formam o G-2, grupo que garante acesso direto à elite. O Sport, com 25, joga no domingo e pode alterar o posicionamento.

O Criciúma começou com ritmo forte e teve boas chegadas com Rodrigo, em cabeçada por cima, e Otero, que teve finalização dentro da área espalmada por Alex Alves.

Até que o time catarinense chegou pela esquerda e Willean Lepo reclamou de toque de mão após cruzamento. O VAR chamou e o árbitro marcou. Na cobrança, Otero bateu no meio do gol e deixou o Criciúma na frente do placar aos 25 minutos.

Mesmo vencendo, o Criciúma manteve o controle do jogo e teve chances para ampliar, mas parou em boas defesas de Alex Alves e também no travessão, quando Waguininho arriscou de fora da área.

Com dificuldade de criar jogadas e se infiltrar na defesa, o São Bernardo até tentou com chute de longe de Echaporã, mas sem perigo. Isso foi repetido por Rodrigo Ferreira e Daniel Davi.

Quem quase marcou outra vez foi o Criciúma. Após cruzamento, Marcelo Hermes chutou de primeira, mas parou na trave. O São Bernardo conseguiu responder com um pouco mais de perigo em bola parada. Fellipe Mateus cobrou falta e a bola passou por cima. Apesar de certa pressão e mais algumas tentativas, o placar não se alterou mais.

Na 16ª rodada, o Criciúma volta a campo no sábado, às 16h, quando pega o Sport novamente em casa. Na segunda-feira seguinte (6), às 19h, o São Bernardo visita o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 SÃO BERNARDO

CRICIÚMA - Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo (Marcinho) Gui Lobo, Eduardo (Jean Irmer) e Marcelo Hermes; Otero (Jhonata Robert), Waguininho (Nicolas) e Fellipe Mateus (Romarinho). Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Dudu Miraíma (Hyoran) e Romisson; Echaporã (Lucas Rian), Felipe Garcia e Pablo Dyego (Daniel Davi). Técnico: Ricardo Catalá.

GOL - Otero, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Jhonata Robert e Waguininho (Criciúma). Rodrigo Ferreira, Augusto e Romisson (São Bernardo).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).