Espanha pode ter desfalques

Classificada para o mata-mata com uma primeira fase abaixo das expectativas, a Espanha pode perder dois atacantes para o restante do torneio. Destaque no título da Eurocopa de 2024, Nico Williams sentiu um desconforto na perna direita. Outro que é dúvida, é Yéremy Pino, com lesão na clavícula.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0, na sexta, o técnico Luis de la Fuente mostrou preocupação com o estado físico de Nico.

"Temos de esperar, ele está com um incômodo. Pode ser uma distensão muscular ou fadiga. Vamos ver", disse o treinador, que lamentou a lesão de Yéremy Pino.

"O pior é a enorme preocupação que sentimos por Yéremy Pino, que pode perder o resto da Copa do Mundo por algo na clavícula. Ele está sofrendo muito. Fez um esforço enorme para aguentar até o final da partida, foi heroico. Veremos", declarou.