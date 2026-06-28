Acordo por Nelson Deossa em espera

A negociação do Vasco com o Real Betis pela contratação do meia Nelson Deossa, de 26 anos, segue em compasso de espera. Segundo o jornalista colombiano Pepe Elias, o clube espanhol solicitou garantias financeiras para avançar no acordo.

O Cruzmaltino entrou na disputa pelo colombiano nos últimos dias e conseguiu avançar nas tratativas. No entanto, a concorrência aumentou com o interesse de outros clubes, como Panathinaikos (GRE) e Hull City (ING), que também fizeram sondagens.

O Betis deseja negociar o meia para recuperar parte do investimento realizado em 2025, quando desembolsou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) para tirá-lo do Monterrey (MEX).

Revelado pelo Atlético Huila (COL), Deossa também passou por Estudiantes (ARG), Junior Barranquilla (COL), Atlético Nacional (COL) e Pachuca (MEX) antes de se destacar pelo Monterrey, especialmente no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano já disputou 20 partidas, mas não marcou gols e nem deu assistências.