Sport busca liderança provisória da Série B do Brasileiro contra o Atlético-GO

A Série B do Campeonato Brasileiro abre a sua 14ª rodada nesta quinta-feira (18), com um confronto de peso em Recife (PE). No gramado da Ilha do Retiro, às 21h, o Sport recebe o Atlético-GO em um duelo marcado por ambições completamente distintas na tabela de classificação, mas com ambos necessitando do resultado positivo.

Para o time da casa, a partida vale o topo da competição nacional. Caso conquiste os três pontos dentro de casa, o time pernambucano assumirá a liderança provisória da Série B ao atingir os 27 pontos, ultrapassando os atuais ponteiros São Bernardo e Vila Nova, que somam 25. Do outro lado, o Atlético ocupa a 13ª colocação com 17, tentando se afastar do Z-4 e se aproximar do pelotão de frente.

O elenco do Sport entra em campo pressionado para quebrar uma sequência de dois empates consecutivos diante de seus torcedores - 1 a 1 contra o Athletic e um 0 a 0 diante do São Bernardo. Para buscar a reabilitação, o setor defensivo passará por mudanças obrigatórias.

O lateral-direito Madson recebeu o terceiro cartão amarelo no ABC paulista e cumpre suspensão, abrindo espaço para a entrada de Augusto Pucci no setor. Já no meio-campo, a dúvida fica por conta de Yago Felipe, que sentiu dores musculares na última rodada. Embora a avaliação médica não aponte lesão grave, os atletas Pedro Martins e Carlos De Pena treinaram como opções caso o titular seja poupado.

Já o ambiente no Atlético-GO está agitado após o eletrizante empate por 3 a 3 contra o CRB. Mesmo buscando uma reação heroica após sair perdendo por 3 a 0 na primeira etapa, a irregularidade crônica da equipe em campo culminou com a demissão do técnico Eduardo Souza, que não comanda mais o clube goiano. Para piorar o cenário de transição na área técnica, o time viajou para o Nordeste sem duas de suas principais referências táticas.

O goleiro titular Paulo Vítor e o homem-gol Gustavo Coutinho, que balançou as redes duas vezes na última rodada, acumularam três cartões amarelos e estão fora do jogo por questões disciplinares, forçando uma reformulação forçada na estrutura da equipe goiana.

Mais uma vez, a rodada terá seu desdobramento ao longo de cinco dias. Os jogos seguem no sábado (20), quando às 11h, Londrina e Athletic-MG se enfrentam no VGD, enquanto Ceará e Botafogo e Vila Nova e Náutico medem forças às 19h.

No domingo (21), também às 11h, Avaí e Cuiabá jogam na Ressacada, em Florianópolis (SC). Mais tarde, a partir das 16h, é a vez do duelo entre CRB e Fortaleza, pouco antes de São Bernardo e Juventude, às 17h, no Primeiro de Maio. Mais tarde, às 18h30, Goiás e Operário-PR fecham os jogos do dia em Goiânia.

A 14ª rodada da Série B segue na segunda-feira (22), às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, e será encerrada no dia seguinte, no mesmo horário, com o duelo entre América-MG e Criciúma, no Independência.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 14ª RODADA:

Quinta-feira (18)

21h

Sport-PE x Atlético-GO

Sábado (20)

11h

Londrina-PR x Athletic-MG

19h

Ceará x Botafogo-SP

Vila Nova-GO x Náutico-PE

Domingo (21)

11h

Avaí-SC x Cuiabá-MT

16h

CRB-AL x Fortaleza

17h

São Bernardo-SP x Juventude-RS

18h30

Goiás x Operário-PR

Segunda-feira (22)

20h

Ponte Preta-SP x Novorizontino-SP

Terça-feira (23)

20h

América-MG x Criciúma-SC