Canadá garante a vaga

O Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 na tarde de ontem, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), no primeiro jogo da segunda fase da Copa do Mundo, e avançou às oitavas de final do torneio pela primeira vez em sua história. A equipe de Jesse Marsch conseguiu a vitória com um gol nos acréscimos do segundo tempo, marcado pelo volante Eustaquio.

Na próxima fase, os canadenses enfrentam o vencedor de Holanda x Marrocos, que se enfrentam hoje, às 22h.

A partida começou com as duas equipes alternando a posse de bola e buscando encontrar espaços para atacar. A África do Sul chutou primeiro com Mokoena arriscando da intermediária, para defesa de Crépeau, e logo depois, Eustaquio, do Canadá, finalizou de longe, por cima do gol.

Depois disso, os sul-africanos passaram a trabalhar a bola no início do confronto, enquanto os canadenses tentaram impor dificuldades marcando o adversário e saindo em contra-ataques. Em meio às estratégias distintas, os norte-americanos conseguiam pisar mais na área rival, gerando perigo através de bolas levantadas.

Na volta do intervalo, as equipes seguiram com suas estratégias: a África do Sul teve mais a posse de bola, enquanto o Canadá marcava em cima e buscava sair em velocidade no contra-ataque. Aos 16 minutos, o sul-africano Appollis recebeu na entrada da área, limpou a marcação e finalizou com perigo, à esquerda do gol. Na sequência, em contra-ataque dos norte americanos, Sigur fez passe em profundidade para Oluwaseyi, que chutou, mas o goleiro Ronwen Williams defendeu.

Durante a segunda etapa, as duas seleções fizeram uma trocação franca, com idas e vindas nos ataques. Até que nos acréscimos, a defesa sul-africana afastou uma bola para a entrada da área; o volante Eustaquio aproveitou a sobra para abrir o placar e garantir a classificação histórica para as oitavas de final do torneio.