Goiás vence após quatro jogos e aumenta jejum do Náutico na Série B

Mesmo fora de casa, o Goiás voltou a vencer após quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, visitou o Náutico e ganhou por 1 a 0, com gol de Djalma ainda no primeiro tempo, aumentando a crise adversária. A partida, válida pela 15ª rodada, foi realizada no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

O Goiás, que vinha de dois empates e duas derrotas, agora soma 21 pontos e aparece em décimo lugar. O time ultrapassou o próprio Náutico, que tem 20 em 12º lugar. O time pernambucano agora está há cinco jogos sem vencer, sendo um empate e quatro derrotas.

O Goiás buscou o ataque logo no começo e assustou quando Kadu Sousa foi acionado na esquerda. Ele chutou da entrada da área, cruzado e rasteiro. A bola tirou tinta da trave, mas não entrou.

Cadu também teve ótima chance dentro da área, mas demorou a chutar e o goleiro se recuperou. O Náutico tentou responder com Derek, que desviou cobrança de falta, mas Thiago Rodrigues defendeu sem problemas.

Até que aos 25 minutos o Goiás conseguiu abrir o placar. Lucas Lima recebeu na direita, levou um pouco para o meio e deu linda invertida para Djalma, na quina esquerda da área. Ele dominou e chutou muito forte, cruzado, para fazer um belo gol.

O Náutico ainda arriscou alguns chutes de fora da área, com Derek, Vinicius e Dodô, mas parou em boa atuação de Thiago Rodrigues.

No começo do segundo tempo, o time pernambucano foi em busca do empate e quase fez em chute cruzado de Victor Andrade. O Goiás respondeu com Lucas Rodrigues, que chutou rasteiro de fora da área, mas Muriel desviou de leve para escanteio.

O Náutico se lançou ao ataque na reta final e levou novamente perigo quando Luiz Felipe cabeceou, mas para fora. O Goiás segurou a pressão e garantiu a vitória.

Na 16ª rodada, o Goiás volta a campo no sábado, às 20h, no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), diante do Ceará. No domingo, às 19h, é a vez do Náutico receber o Juventude, novamente nos Aflitos.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 X 1 GOIÁS

NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Índio (Wanderson), Igor Fernandes e Léo Jance (Luiz Paulo); Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Felipe Saraiva (Victor Andrade), Derek (Luiz Cláudio) e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Djalma (Luisão); Machado, Lucas Rodrigues (Baldória) e Lucas Lima; Jean Carlos (Diego Caito), Cadu (Juninho) e Kadu Sousa (Halerrandrio). Técnico: Leandro Campos.

GOL - Djalma, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Felipe (Náutico). Rodrigo Soares (Goiás).

PÚBLICO - 7.265 torcedores.

RENDA - R$ 217.480,00.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).