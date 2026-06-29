Pai da ginasta Rebeca Andrade morre aos 56 anos

Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste domingo, 28, aos 56 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria da atleta nesta segunda-feira, 29. Até o momento, a família não informou a causa da morte.

A notícia foi compartilhada inicialmente por Elisama Andrade, irmã de Rebeca, nas redes sociais. Em uma publicação acompanhada de uma foto em preto e branco, ela prestou homenagem ao pai com uma passagem bíblica: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai."

Durante a infância de Rebeca, Ricardo esteve distante da rotina da família. Após a separação dos pais, a ginasta e seus seis irmãos foram criados pela mãe, Rosa Santos, que assumiu os cuidados dos filhos enquanto incentivava a carreira esportiva da campeã olímpica.

Apesar desse período de afastamento, Rebeca revelou em diferentes entrevistas que a relação entre os dois foi reconstruída com o passar dos anos. Em participação no programa Faustão na Band, em 2023, a ginasta afirmou que guardava carinho pelo pai, embora reconhecesse que ele não acompanhou de perto sua trajetória no esporte.

"O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", disse a atleta na ocasião.