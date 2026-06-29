Enzo Maresca é anunciado como novo técnico do Manchester City: 'Grande desafio'

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira, 29, a contratação do técnico Enzo Maresca. O italiano de 46 anos assinou contrato até julho de 2029 e terá a dura missão de substituir Pep Guardiola, que ficou 10 anos no clube inglês e conquistou 20 títulos.

Esta é a terceira passagem de Maresca pelo City, a primeira como treinador da equipe principal. Anteriormente, ele trabalhou como auxiliar-técnico de Guardiola. "O Manchester City é um clube que conheço muito bem e ter a oportunidade de treinar esta equipe é uma oportunidade brilhante para mim", disse o novo comandante da equipe de Manchester. "Será um grande desafio", completou.

Maresca admitiu que está ansioso para iniciar os trabalhos e deseja manter o padrão de alto nível apresentado pela equipe nas últimas temporadas. "Mal posso esperar para começar a treinar os jogadores. Quero que vençamos, joguemos um bom futebol e aproveitemos a pressão de representar o Manchester City."

Ao comentar a contratação do treinador, o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, afirma que Maresca tem o estilo de futebol que reflete os valores do clube. "Enzo herda um elenco e uma organização futebolística perfeitamente adequados para refletir e desenvolver seu estilo de jogo, e todos nós estamos muito ansiosos para ver o impacto que ele poderá ter na consolidação do sucesso do clube."

Maresca acumula passagens como treinador no Parma, Leicester e mais recentemente no Chelsea, time pelo qual foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, no ano passado.