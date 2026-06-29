Seleção vira sobre o Japão nos acréscimos e está nas oitavas da Copa

A seleção brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo com muita emoção e graças a um gol nos acréscimos de Gabriel Martinelli que garantiu a classificação com o 2 a 1 sobre o Japão, em Houston. Após sair atrás no primeiro tempo, quando Sano marcou em erro de Danilo, o Brasil melhorou muito após o intervalo, empatou com Casemiro e conseguiu uma vitória merecida pelo que fez.



O resultado ganha ainda mais importância por ter sido a primeira vitória de virada sob o comando de Carlo Ancelotti, em pouco mais de um ano de trabalho. E desde 2002, contra a Inglaterra na campanha do penta, isso não acontecia num mata-mata de Copa do Mundo.

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Quando a Seleção joga as oitavas da Copa do Mundo

Classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo no domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. E agora, aguarda o adversário, que sai do vencedor de Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam na terça-feira (4), às 14h (de Brasília).

Erro decisivo do Brasil no primeiro tempo

O início da seleção brasileira foi animador. Com a mesma escalação pela primeira vez desde o início de trabalho de Carlo Ancelotti, o time estava confiante, no domínio das ações de jogo e pressionando o Japão. Mas logo de cara encontrou dificuldades contra a forte defesa adversária, numa linha de cinco que impediu Vini Jr e Rayan de terem espaço.

Nas poucas vezes em que conseguiu acelerar o jogo, em troca de passes rápida, o Brasil conseguiu finalizar com perigo, com Bruno Guimarães e Paquetá, para fora, e Matheus Cunha parando no goleiro. Só que a partir dos 15 minutos o jogo virou.

Com menos movimentação entre os jogadores, ficou difícil superar a bem postada marcação japonesa. Até que, numa tentativa de saída de contra-ataque, Danilo errou um passe muito fácil no meio de campo. Com a bola nos pés, Kaishu Sano avançou diante de um lento Casemiro (que não podia fazer a falta porque já tinha amarelo em lance bobo) até chutar na entrada da área sem ser incomodado, para abrir o placar aos 28.

A Seleção sofreu demais com o gol, nem parecia que ainda tinha um tempo e meio para buscar a virada.Nervosos, os brasileiros passaram a errar e ficaram se confiança e ainda menos jogadas para finalizar. Para piorar, Lucas Paquetá sentiu lesão muscular na coxa esquerda e saiu no intervalo.

Casemiro se redime no segundo tempo

E então Ancelotti voltou para o esquema pré-Copa, com quatro atacantes, com a entrada de Endrick no início do segundo tempo. Além da tática e da postura, o italiano fez uma mudança na forma de jogar importante, ao apostar em cruzamentos na área e nos dois volantes dentro da área.

Foi assim que o Brasil chegou ao empate aos 10 minutos, com Casemiro, após grande pressão. Antes, o próprio camisa 5 quase marcou, mas Tomiyasu tirou em cima da linha; e Bruno Guimarães já havia obrigado Zion Suzuki a fazer boa defesa.

Gol da virada no fim

O jogo virou de novo, agora com os brasileiros novamente confiantes contra um Japão atordoado. Vini Jr quase fez um golaço de placa pouco depois, aos 12, mas parou no goleiro e na trave. Com Vini Jr e Rayan crescendo, o domínio voltou, mas o time abusou dos cruzamentos, sem grandes chances.

Até que aos 50 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli recebeu passe espetacular de Bruno Guimarães quase na pequena área e chutou para marcar o gol da virada e da classificação.