Gabigol diz que não se arrepende de xingamentos para Tite

Rio - A relação entre Gabigol e Tite voltou a ser assunto nesta segunda-feira (29). Em entrevista à "TV Record", o atacante admitiu que repetiria o episódio em que acompanhou os xingamentos da torcida do Flamengo contra o então treinador da seleção brasileira, após ficar fora da convocação para a Copa do Mundo de 2022.

"Ah, do jeito que eu estava lá, naquele estado? Mandaria", afirmou o jogador ao ser questionado se agiria da mesma forma atualmente. Na ocasião, os rubro-negros entoavam o coro "Tite, vai se f***, o Gabigol não precisa de você" durante a festa pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em um trio elétrico no Rio de Janeiro.



Ao recordar o momento, o atacante brincou com o clima de euforia vivido naquele dia. "Isso aí foi no trio elétrico, e a torcida começou a cantar: 'Tite, vai para aquele lugar'. Cantei. Estava muito louco também. Duas Libertadores...", disse.

Apesar do episódio e das divergências posteriores, os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2024. Segundo Gabigol, a convivência no Ninho do Urubu foi marcada por alguns desentendimentos profissionais, mas sem conflitos mais graves ou falta de respeito entre as partes.

"Ele sempre me respeitou, sempre respeitei ele. Nunca houve: 'Vai para aquele lugar'. Nunca. Houve desentendimento? Um, dois. Coisa que ele falava, eu não concordava, eu falava e ele não concordava? Teve. A gente tinha uma relação boa? Uma relação que eu tenho com o Cuca, com todos os outros treinadores? Com todos os outros, minha relação é sempre fenomenal. Com ele eu tinha? Não", finalizou Gabigol.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza