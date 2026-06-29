Neymar ironiza economista que previa eliminação do Brasil para o Japão

Estados Unidos - Neymar cutucou o economista Joachim Klement, que ficou famoso por acertar campeões da Copa do Mundo. O alemão previa que a seleção brasileira seria eliminada do torneio na fase 16-avos de final para o Japão. O confronto realmente aconteceu, mas a Amarelinha venceu de virada por 2 a 1 , nesta segunda-feira (29), e avançou às oitavas.

"Sr. Joachim Klement… favor tentar na próxima copa", escreveu Neymar.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Klement publica um texto com previsões para a Copa do Mundo a cada quadro anos. Ele acertou os campeões das Copas do Mundo de 2014 (Alemanha), 2018 (França) e 2022 (Argentina).

"Originalmente, isso deveria ser um exercício de humildade para mostrar ao mundo quão estúpidos e pouco confiáveis são os modelos econômicos, visto que

os economistas acham que conseguem prever tudo, desde a inflação e a pandemia até as Copas do Mundo de futebol. E aconteceu o pior. Eu acertei. E depois uma segunda vez. E uma terceira vez", escreveu em seu artigo.

Em 9 de abril, ele divulgou o documento com as previsões para o Mundial de 2026. O texto apontava que o Brasil seria eliminando na fase 16-avos de final justamente para o Japão.

Já o campeão, de acordo com a publicação de Klement, seria a Holanda, que levaria a melhor sobre Portugal na final.

"A cada quatro anos, escrevo um texto que atrai muito mais leitores do que qualquer outra coisa que eu publique. É este aqui. Trata-se da nossa previsão para a Copa do Mundo da FIFA — que, neste ano, será realizada no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Tornou-se tradição entre os bancos fazer essas previsões para demonstrar que os economistas têm senso de humor (não têm) e que realmente conseguem prever coisas importantes. Eles não conseguem. Ou melhor: a maioria deles não consegue", escreveu Joachim Klement.

"Desenvolvi um modelo econométrico próprio em 2014 para prever o vencedor das três Copas do Mundo anteriores e, até agora, meu histórico é de 100% de acerto. Claramente, nada pode dar errado ao fazer mais uma previsão", prosseguiu com bom humor.

Conforme aponta o documento, ele leva em consideração pontos como PIB per capita, tamanho da população e temperatura. Klement também cita que ser um país sede "ajuda".

"Nosso modelo utiliza todas essas variáveis socioeconômicas para prever o resultado da Copa do Mundo, mas também incorpora a pontuação atual no ranking da FIFA para indicar a força do elenco atual", explica o economista.