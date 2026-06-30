Noruega vence a Costa do Marfim e vai pegar o Brasil nas oitavas da Copa

Estados Unidos - A Noruega sofreu, mas superou a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), em Arlington, e será adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os noruegueses saíram na frente na etapa inicial, com golaço de Nusa. Já no segundo tempo, Diallo fez uma bonita jogada e deixou tudo igual. Na reta final, Haaland selou a vitória dos Vikings.

O jogo

Os primeiros minutos foram equilibrados, com mais posse de bola para a Noruega. A Costa do Marfim cresceu, passou a chegar principalmente com Pépé e Diomandé, e tomou as rédeas da partida. Konan assustou, em finalização na rede pelo lado de fora.



Depois, Diomandé levantou, Pépé bateu e a zaga cortou. Os marfinenses não souberam aproveitar as oportunidades e, então, acabaram punidos. Aos 39, Nusa recebeu no bico da área, foi para cima e chutou colocado, na gaveta, para deixar os noruegueses em vantagem.



O gol serviu como uma injeção de ânimo, e Haaland e Sorloth quase fizeram o segundo logo na sequência. Antes do fim da etapa inicial, Agbadou esteve perto de empatar.

Na volta do intervalo, a Costa do Marfim aumentou o ritmo e se impôs para correr atrás do resultado. Pépé teve boa chance, mas parou em defesa de Nyland. A Noruega respondeu com Heggem, que completou cobrança de escanteio e viu Diallo tirar em cima da linha.

Aos 29, Diallo tabelou com Pépé, driblou a marcação e deixou tudo igual para os marfinenses. A felicidade, porém, durou pouco: Haaland, aos 40, recolocou os noruegueses na frente. Praticamente no último lance, Diallo cobrou falta de longe e Nyland voou para espalmar e garantir a classificação.

Agenda

Nas oitavas de final, Brasil e Noruega vão duelar no domingo (5), às 17h (de Brasília), em East Rutherford. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.