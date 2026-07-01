CRB quebra jejum vence duelo direto contra o Botafogo e se afasta do Z4 da Série B

Depois de quatro jogos, o CRB voltou a se reencontrar com as vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 15ª rodada nesta terça-feira, venceu o duelo direto contra o Botafogo, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet e se afastou da zona de rebaixamento.
Com gol de Dadá Belmonte, na primeira etapa, o CRB saltou para a 14ª colocação, com 19 pontos, abrindo quatro do Londrina. Já o Botafogo caiu na tabela e aparece em 16º lugar, com 16 pontos, sendo o primeiro time fora da zona vermelha.
O CRB agora volta a campo no sábado, quando segue como visitante ao encarar o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Já o Botafogo atua na segunda-feira, ainda em casa, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, diante do Avaí, às 19h, em Ribeirão Preto (SP).
O duelo começou em rotação baixa, com as duas equipes pouco ousadas e abusando dos erros. A primeira finalização à gol só veio acontecer aos 16 minutos e foi o suficiente para o CRB abrir o placar. Após lançamento, Lucas Lovat tocou de primeira para Dadá Belmonte apenas empurrar para as redes.
Depois do gol, o Botafogo passou a forçar mais suas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo com Patrick Brey. Insistindo nas jogadas de linha de fundo, chegou a levar perigo com Erickson, finalizando em cima do goleiro Victor Caetano. Na reta final, o confronto voltou a cair de rendimento, sem chances para os dois lados.
Na volta do intervalo, o Botafogo retornou mais ativo, arriscando mais e amadurecendo na área. Na bola parada, tentou surpreender duas vezes com Rafael Gava, mas Victor Caetano levou a melhor nas duas cobranças de falta.
O gol que parecia estar amadurecendo pelo lado paulista, aos poucos foi ficando distante com o passar do tempo. Sem conseguir incomodar, viu os visitantes equilibrarem na posse de bola e respirarem no jogo. Na reta final, o Botafogo ensaiou uma última pressão, mas o CRB se saiu bem e administrou a vitória até o apito do árbitro.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 0 X 1 CRB
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Pedrinho (Thiago Moraes), Wallace (Felipe Vieira), Erickson, Villar e Patrick Brey; Yuri Felipe (Kelvin), Morelli (Arthur Caíke) e Rafael Gava; Jefferson Nem (Leandro Maciel) e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.
CRB - Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho (Douglas Baggio); Thiaguinho (De Lucca), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte (Bressan). Técnico: Eduardo Barroca.
GOL - Dadá Belmonte, aos 16 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).
CARTÕES AMARELOS - Morelli, Douglas Baggio, Thiaguinho e Henri.
RENDA - R$ 37.300,00.
PÚBLICO - 1.691 torcedores.
LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).