Fortaleza arranca empate do CRB no fim e se mantém no G-6 da Série B

O Fortaleza conquistou um empate com gosto de vitória na tarde deste domingo. Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o time cearense lutou até o fim e conseguiu ficar no empate por 1 a 1 com o CRB, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza foi a 22 pontos e garantiu, ao menos por mais uma rodada, sua vaga no G-6 - zona de classificação. Do outro lado, o time alagoano, que ia se distanciando do Z-4, foi a 16 e termina a rodada com apenas dois de vantagem para o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

O duelo de opostos em Alagoas começou com tudo. Logo aos cinco minutos, Mikael recebeu fora da área, conduziu e mandou uma bomba, sem chances para João Ricardo, abrindo o marcador para o CRB. A resposta do Fortaleza veio aos 17, com Rodriguinho, que mandou de longe e quase enganou Vitor Caetano.

Do outro lado, focado em se distanciar do Z-4, o time da casa se lançou ao ataque e quase fez mais um com Mikael aos 22, quando o atacante acertou o travessão. Já aos 26, Crystopher tentou duas vezes balançar as redes, mas parou em dois milagres de João Ricardo.

Nos minutos finais, o Fortaleza tentou reagir principalmente em investidas de Mucuri e Vitinho, mas não conseguiu furar a defesa adversária e viu o time alagoano largar em vantagem na ida para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu a todo vapor. Aos dois, Wallace mandou com muito perigo e quase fez o segundo do CRB. Logo depois, aos quatro, foi a vez de Miritello aproveitar erro da defesa do time da casa e mandar na trave.

O duelo, porém, caiu em rendimento a medida em que o time da casa passou a se fechar mais na defesa, estratégia que custou caro nos minutos finais. Após muita pressão, aos 35 Miritello recebeu na área e mandou para o fundo do gol, deixando tudo igual no marcador e garantir mais um ponto para o Fortaleza.

As equipes agora se preparam para a disputa da 15ª rodada da Série B. No domingo (dia 28), o Fortaleza volta à Arena Castelão para encarar o Sport, a partir das 18h30. Já na terça-feira (dia 30), o CRB fecha a rodada diante do Botafogo-SP, às 20h, na Arena Nicnet.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 1 FORTALEZA

CRB - Vitor Caetano; Kevin (Wallace), Henri (Guilherme Pato), Fábio Alemão e Lucas Lovat; Patrick de Lucca, Chrystopher e Pedro Castro; Thiaguinho (Douglas Baggio), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte. Técnico: Eduardo Barroca.

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes (Paulo Baya); Lucas Sasha (Pierre), Ryan (Rodrigo Santos), Rodriguinho e Vitinho (Welliton); Miritello e Luiz Fernando (Lucas Crispim). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Mikael, aos cinco minutos do primeiro tempo. Miritello, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando, Kevin e Rodriguinho.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 26.410,00

PÚBLICO - 3.352 torcedores

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).