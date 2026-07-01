Juventude quebra sequência invicta do São Bernardo e se firma na briga por G-6 da Série B

O Juventude embalou na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time gaúcho foi até o estádio Primeiro de Maio para encarar o embalado São Bernardo, pela 14ª rodada, e com gol de Alisson Safira, superou o time paulista por 1 a 0, pegando o elevador na tabela da competição nacional.

Com o resultado, além de chegar a uma sequência de duas vitórias consecutivas, o Juventude foi a 22 pontos e saltou, ao menos de maneira provisória, para a quarta colocação da Série B. Do outro lado, o São Bernardo viu cair uma sequência de nove jogos de invencibilidade, se manteve em 25 e perdeu a liderança, agora com o Vila Nova-GO, com 28.

O duelo de camisas pesadas no interior paulista começou muito equilibrado. Com muitas trocas de posse de bola, a primeira grande chance da partida surgiu apenas aos 24, quando MP saiu cara a cara com o goleiro Alex Alves, mas parou em grande defesa do paredão do São Bernardo, que não conseguiu produzir na primeira etapa e viu o jogo ir para o intervalo com 0 a 0 no placar.

Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou. O time da casa passou a se lançar mais ao ataque e até criou uma boa chance aos 13, com Echaporã, que parou em defesa de Jandrei e ainda viu a bola morrer na trave. Entretanto, quem soltou o grito de gol entalado foi o time visitante.

Aos 20, Mandaca, que havia acabado de entrar, recebeu de MP e cruzou na medida para Alisson Safira, que de cabeça, mandou no canto e abriu o marcador para o Juventude. Após o gol, o São Bernardo passou a se lançar mais ao ataque, mas quase sofreu o segundo aos 31, em falta de Fábio Lima, que acertou a trave.

No fim, o time paulista passou a se lançar com tudo

, ao ataque, mas viu o Juventude se fechar na defesa e não dar chances de gol, assegurando uma vitória importantíssima na Série B.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 15ª rodada da Série B. O São Bernardo volta à campo no próximo sábado (27), quando a partir das 16h visita o Criciúma, no Heriberto Hülse. No dia seguinte, é a vez do Juventude voltar ao Alfredo Jaconi para encarar o Ceará, às 11h.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 JUVENTUDE

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Luizão, Augusto e Pará (Mário Sérgio); Dudu Miraíma, Foguinho (Hyoran) e Romisson; Pedro Vitor (Lucas Rian), Echaporã (Daniel Davi) e Felipe García (Pablo Dyego). Técnico: Ricardo Catalã.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias (Gabriel Pinheiro) e Marcos Paulo; Aderlan (Allanzinho), Raí Silva (Luis Mandaca), Lucas Mineiro (Luan Martins) e Diogo Barbosa; MP (Manuel Castro), Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

GOL - Alisson Safira, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luizão, Raí, Aderlan, Lucas Rian, Romisson, Gabriel Pinheiro e Luis Mandaca.

RENDA - R$ 18.810,00.

PÚBLICO - 627 torcedores.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).