Opostos, Ponte Preta e Novorizontino fazem duelo paulista na Série B

Um duelo paulista dará sequência na 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, às 20h, Ponte Preta e Novorizontino duelam no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com objetivos bem diferentes. Enquanto um mira as primeiras colocações, o outro quer sair de crise dentro e fora de campo.

A Ponte Preta vive intensa crise financeira, com salários atrasados e saída de vários jogadores. Isso se reflete dentro de campo com um jejum de sete jogos, sendo seis derrotas e um empate. A última vitória foi em 24 de abril, quando fez 1 a 0 no América-MG, em casa. Com a campanha, o time aparece em na 19ª e penúltima colocação com oito pontos.

Já o Novorizontino vive situação bem diferente. O time não perde há sete jogos, embora venha alternando entre vitórias e empates, sem emplacar uma grande sequência. Com 21 pontos, o time briga por posição no G-6 e também quer se aproximar dos líderes.

A rodada só será finalizada na terça-feira, às 20h, quando América-MG e Criciúma se enfrentam no Independência, em Belo Horizonte (MG).