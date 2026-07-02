Fortaleza mira G-6 em dia de briga contra o Z-4 na Série B do Brasileiro

O Campeonato Brasileiro da Série B segue em ritmo eletrizante e abre a 16ª rodada nesta quinta-feira com duas partidas estratégicas na tabela de classificação. O grande foco da noite está na Arena Castelão, onde o Fortaleza tenta carimbar seu passaporte para o G-6 - zona de classificação. Na outra ponta do torneio, Ponte Preta, América-MG e Cuiabá entram em campo pressionados para escapar do fantasma do rebaixamento.

A partir das 20h, Cuiabá e América-MG se enfrentam na Arena Pantanal. Com 20 pontos, o time mato-grossense abre a rodada na 13ª colocação, com apenas cinco de vantagem para o Londrina, que abre o Z4. Do outro lado, com seis, o time mineiro tenta deixar a lanterna.

Para isso, o América terá de vencer e secar a Ponte Preta, que tem oito pontos e logo depois, às 21h, encara o Fortaleza, na Arena Castelão. O time da casa, em contrapartida, chega em sétimo lugar com os mesmos 25 pontos de Operário-PR, Juventude e São Bernardo, e tenta se firmar no G-6.

A 15ª rodada segue no sábado, com mais quatro jogos. A partir das 16h, Novorizontino e Atlético-GO se enfrentam no estádio Jorge Ismael de Biasi, simultaneamente a Londrina e CRB, no Paraná, e Criciúma e Sport, no Estádio Heriberto Hülse. Mais tarde, às 20h, o Goiás recebe o Ceará, no estádio Hailé Pinheiro.

No domingo é a vez do Estádio dos Aflitos receber o duelo entre Náutico e Juventude, a partir das 20h30. Na segunda-feira (06), Botafogo-SP e Avaí se enfrentam na Arena NicNet, no mesmo horário de Vila Nova e São Bernardo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

A rodada terá seu encerramento oficial apenas na terça-feira, quando a partir das 20h, o Athletic-MG recebe o Operário-PR, na Arena Sicredi.