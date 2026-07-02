Seleção brasileira treina de olho na Noruega

Estados Unidos - O Brasil teve desfalques no treino desta quinta-feira (2), em Nova Jersey. Lucas Paquetá e Rayan não estiveram à disposição de Carlo Ancelotti durante as atividades. O elenco se prepara para encarar a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Lucas Paquetá está praticamente fora do torneio, uma vez que sofreu lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Japão, na segunda fase. Já Rayan foi preservado, por controle de carga.
Lucas Paquetá está praticamente fora do torneio, uma vez que sofreu lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Japão, na segunda fase. Já Rayan foi preservado, por controle de carga.
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Raphinha, que se recupera de um problema na coxa direita, está em transição. Ele fez um trabalho em separado do restante do grupo e ainda não tem presença garantida diante dos noruegueses.
De olho em uma vaga nas quartas de final, Brasil e Noruega vão duelar no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
Raphinha, que se recupera de um problema na coxa direita, está em transição. Ele fez um trabalho em separado do restante do grupo e ainda não tem presença garantida diante dos noruegueses.
De olho em uma vaga nas quartas de final, Brasil e Noruega vão duelar no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.