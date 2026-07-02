Cuiabá marca no fim e segura o América-MG na lanterna da Série B do Brasileiro

Na abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá saiu feliz. Nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, mostrou a pontaria mais calibrada e venceu o América-MG pelo placar mínimo. O gol da vitória foi marcado por Aiyran, aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, os mato-grossenses vão a 23 pontos, em nono lugar, já os mineiros ficam nos seis pontos ganhos, ainda na lanterna.

O jogo começou bastante truncado e equilibrado, com pouco poder criativo pelos dois lados. Os times trocaram passes em busca de espaço na defesa adversária, mas não tiveram efetividade suficiente para conseguir levar perigo, deixando o duelo sem muitas emoções.

Com o passar do tempo, o domínio da posse ficou favorável aos mato-grossenses, que tentaram fazer valer o fator casa, porém sem sucesso. Sólidos defensivamente, os mineiros controlaram os ímpetos e equilibraram o ritmo dentro de campo, fazendo o placar permanecer inalterado ao intervalo.

Para o segundo tempo, ambos voltaram com uma mudança cada para dar novo panorama ao confronto. Os mandantes ficaram mais ofensivos, já os visitantes tiveram maior cautela, contudo o embate não teve nada diferente, ficando pouco animado.

Quando o duelo caminhava para ser desanimado, saíram os lances mais perigosos. O primeiro destes foi dos anfitriões, quando Vinícius Peixoto bateu forte de fora da área e acertou a trave. Depois, foi a vez de Willian Dubgod tentar de longe e parar no travessão; apesar das tentativas, a efetividade veio dos pés de Aiyran ao pegar corte parcial de Gustavo.

Os times voltam a campo, pela 17ª rodada da Série B, em dias distintos: o Cuiabá visita o São Bernardo, no Primeiro de Maio, às 16h do dia 12, enquanto o América-MG recebe o Londrina, no Independência, às 19h do dia 13.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 AMÉRICA-MG

CUIABÁ - Marcelo Carné; Vitor Mendes (Rodrigo Rodrigues), João Basso, Alan Empereur e Marlon (Eric Melo); Raul, Calebe e Pepê (David); Kauan Cristtyan, Vinícius Peixoto (Aiyran) e Weverson (Marcos Júnior). Técnico: Eduardo Barros.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Jhonny, Ricardo Silva, Manoel e Dalbert (Luidy); Felipe Amaral (Jorge Jiménez), Person (Paulo Victor) e Yago (Everton Brito); Gabriel Barros, Willian Dubgod (Mastriani) e Segovinha. Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Aiyran, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eric Melo (CUI); Felipe Amaral (AMG).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 1.154 torcedores.

RENDA - R$ 11.830,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).