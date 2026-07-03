Criciúma mira G-6 em duelo de opostos com o América-MG na Série B do Brasileiro

A Série B do Campeonato Brasileiro conclui a sua 14ª rodada na noite desta terça-feira com um duelo de extremos na tabela de classificação. A partir das 20h, o lanterna América-MG recebe o embalado Criciúma na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Enquanto o time mineiro tenta iniciar uma arrancada histórica para escapar do Z-4, o clube catarinense quer os três pontos para retornar ao grupo que briga pelo acesso.

O América-MG chega para o confronto com a confiança renovada. Embora ainda ocupe o último lugar com seis pontos somados, o time mineiro vem de uma atuação de gala na rodada anterior, quando surpreendeu ao golear o Fortaleza por 3 a 0, fora de casa.

Diante do excelente rendimento em solo cearense, o técnico Umberto Louzer deve dar um voto de confiança e manter a estrutura da escalação titular. Os atacantes Segovinha e Gabriel Barros, que balançaram as redes no último jogo, estão confirmados. Já o experiente Willian Bigode, que também marcou o seu gol vindo do banco, corre por fora na disputa por uma vaga entre os onze iniciais.

Do outro lado do gramado, o Criciúma defende uma sólida sequência de oito jogos invencibilidade na Série B para retomar o seu posto na zona de playoffs. O empate por 1 a 1 com o Ceará na jornada passada fez a equipe carvoeira chegar aos 21 pontos e deixar temporariamente o G-6, cenário que o técnico Eduardo Baptista pretende corrigir imediatamente com uma vitória em Minas Gerais.

Para este duelo, o comandante do Criciúma ganha um reforço de peso: o zagueiro Luciano Castán cumpriu suspensão e reassume a titularidade no esquema tático com três defensores, atuando ao lado de Rodrigo e César Martins.

Além disso, a comissão técnica vive a expectativa de contar com o volante Jean Irmer e o atacante João Carlos, que estão em fase final de transição física no departamento médico e passarão por testes de vestiário antes do apito inicial.