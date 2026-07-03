Flamengo e River Plate empatam em amistoso eletrizante disputado em Portugal

O Flamengo empatou em 2 a 2 com o River Plate em amistoso disputado nesta sexta-feira, 3, no Estádio Algarve, em Portugal. Foi o reencontro entre as equipes após a histórica final da Copa Libertadores de 2019, vencida pelo clube carioca.

O confronto fez parte da intertemporada do Flamengo em solo português. O elenco comandado por Leonardo Jardim se reapresentou das férias no dia 19 de junho.

O Flamengo embarcou para Portugal com vários desfalques, uma vez que teve nove jogadores convocados por suas seleções para a disputa da Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Carrascal e Gonzalo Plata.

Na intertemporada no país europeu, o Flamengo ainda irá enfrentar o Lausanne, da Suíça, no dia 8 e o Benfica, de Portugal, no dia 11. Os amistosos possuem substituições ilimitadas nas paralisações.

O Flamengo iniciou a partida desta sexta com a força máxima que teve à disposição. O time começou o duelo com: Rossi, Emerson Royal, Vitão, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique e Pedro.

Apesar de iniciar melhor, o River Plate abriu o marcador aos 6 minutos. Jorginho recebeu de João Victor, errou o passe para Rossi e entregou para Driussi chutar na saída do goleiro.

Pouco depois, o Flamengo mostrou força para virar o jogo. Aos 30 minutos, Jorginho roubou a bola na intermediária do River e tocou para Samuel Lino. O atacante bateu cruzado no cantinho para empatar o jogo.

Já aos 32 minutos, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino na esquerda, deixou Riveiro no chão e finalizou cruzado para marcar um golaço.

Mas o River Plate deixou tudo igual novamente. Aos 37 minutos, após boa troca de passes do time argentino na entrada da área, Driussi recebeu na marca do pênalti e chutou forte para marcar mais um no agitado amistoso.

Bruno Henrique ainda quase deixou o Flamengo novamente em vantagem no fim da primeira etapa, com cabeçada no travessão, aos 43 minutos.

No segundo tempo, as duas equipes fizeram muitas modificações. No Flamengo, somente Vitão e João Victor terminaram o jogo em relação ao time que iniciou a partida.

O time carioca teve boas chances de conseguir a vitória com Ayrton Lucas e Wallace Yan, mas o placar terminou mesmo empatado em 2 a 2.