Egito vence a Austrália nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

Rio - O Egito segue fazendo história na Copa do Mundo de 2026. Em Dallas, a seleção africana sofreu, mas conseguiu se classificar pela primeira vez para as oitavas de final da competição, nesta sexta-feira (3). Nas cobranças de pênaltis, os Faraós fizeram 4 a 2 e levaram a melhor sobre a Austrália, depois de um empate por 1 a 1, no tempo normal e na prorrogação.

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Na próxima fase, o Egito irá encarar o vencedor de Argentina e Cabo Verde, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira (3), em Miami. A partida irá acontecer na próxima terça-feira (7), às 13h (de Brasília).

A Austrália começou melhor e teve a primeira oportunidade logo no começo. Aos cinco minutos, Volpato arriscou de fora da área, e carimbou o travessão do Egito. Porém, logo depois, os africanos marcaram. Aos 13 minutos, Hafez cruzou na entrada da área e Ashour apareceu de "peixinho" para cabecear e vencer o goleiro Beach, da Austrália.

Atrás do placar, a Austrália foi mais incisiva, apesar do Egito ter mais posse de bola. A melhor chance aconteceu aos 33 minutos. Irankunda serviu Aziz Behich, que finalizou para boa defesa do goleiro Shobeir, salvando os africanos.

A segunda etapa começou com o Egito perdendo uma chance clara de ampliar a sua vantagem. Com apenas um minuto, Zico achou Omar Marmoush, o meia-atacante do Manchester City tirou demais do goleiro Patrick Beach e acabou finalizando para fora.

Logo depois da oportunidade desperdiçada pelos africanos, a Austrália chegou ao empate. Aos 11 minutos, O'Neill cobrou falta e o zagueiro do Egito, Mohamed Hany, tocou contra o próprio gol, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Shobeir.

Sem nenhuma vantagem, a partida ficou mais aberto. Tanto o Egito, quanto a Austrália buscavam o gol salvador. Porém, faltava inspiração e capricho para ambos os lados. Aos 48 minutos, os africanos tiveram uma grande chance. Salah fez o cruzamento, Ramy Rabia cabeceou e o goleiro Patrick Beach fez uma excelente defesa, levando o jogo para a prorrogação.

Prorrogação

Principal destaque do Egito, Mohamed Salah teve a grande chance da prorrogação. Logo aos 3 minutos, a bola chegou ao ex-atacante do Liverpool, dentro da área, mas a finalização acabou sendo um pouco forte demais e foi por cima do gol de Beach. Os africanos tiveram a posse de bola e foram os que mais buscaram o gol durante o período extra, porém, faltou um pouco mais de capricho. Visando a disputa por pênaltis, o treinador Tony Popovic, da Austrália, fez uma mudança na posição de goleiro. Matthew Ryan entrou na vaga de Patrick Beach.

Penalidades

Nas disputas de pênaltis, Harry Souttar chutou por cima do gol e Lucas Herrington finalizou na trave. Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah e Hossam Abdelmaguid converteram dando a classificação para o Egito.