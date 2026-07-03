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Esportes

Raphinha participa de treino e aumenta expectativa por retorno na Seleção

Jogador se recupera de lesão muscular na coxa direita

Raphinha em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados Unidos
Raphinha em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados Unidos -
Estados Unidos - Raphinha foi a grande novidade no treino do Brasil nesta sexta-feira (3), em Nova Jersey. O atacante, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, participou do aquecimento junto ao grupo. Depois, trabalhou em separado e fez exercícios mais leves. O camisa 11 se machucou na vitória sobre o Haiti, ainda pela fase inicial da Copa do Mundo, no dia 19 de junho.
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Ele não deve estar apto para encarar a Noruega, pelas oitavas de final do torneio internacional. A ideia é tê-lo à disposição nas quartas, em caso de classificação. Rayan, que não esteve nas atividades da última quinta (2), por controle de carga, treinou normalmente. 
O único desfalque é Lucas Paquetá, com lesão muscular na coxa esquerda. O meio-campista já iniciou tratamento, mas está praticamente fora da competição. Carlo Ancelotti, inclusive, terá que definir quem será o substituto no setor. Danilo, Gabriel Martinelli e Endrick são as principais alternativas. 
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Brasil e Noruega vão se enfrentar no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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