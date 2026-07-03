Raphinha participa de treino e aumenta expectativa por retorno na Seleção

Estados Unidos - Raphinha foi a grande novidade no treino do Brasil nesta sexta-feira (3), em Nova Jersey. O atacante, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita , participou do aquecimento junto ao grupo. Depois, trabalhou em separado e fez exercícios mais leves. O camisa 11 se machucou na vitória sobre o Haiti, ainda pela fase inicial da Copa do Mundo, no dia 19 de junho.

Ele não deve estar apto para encarar a Noruega, pelas oitavas de final do torneio internacional. A ideia é tê-lo à disposição nas quartas, em caso de classificação. Rayan, que não esteve nas atividades da última quinta (2), por controle de carga , treinou normalmente.

O único desfalque é Lucas Paquetá, com lesão muscular na coxa esquerda . O meio-campista já iniciou tratamento, mas está praticamente fora da competição. Carlo Ancelotti, inclusive, terá que definir quem será o substituto no setor. Danilo, Gabriel Martinelli e Endrick são as principais alternativas.

Brasil e Noruega vão se enfrentar no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Quem vencer avança de fase. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.