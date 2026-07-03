Time de Cristiano Ronaldo define novo treinador após saída de Jorge Jesus

Ange Postecoglou foi anunciado nesta sexta-feira como novo treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo. O australiano assume o cargo após a saída do português Jorge Jesus, ex-Flamengo e assinou contrato para dirigir o time saudita por duas temporadas.

"O Sr. Ange Postecoglou é o novo treinador da equipe principal de futebol do clube em um contrato que se estende por duas temporadas. Nossos votos de sucesso a ele e à sua equipe em sua jornada", escreveu o Al-Nassr em publicação anunciando a chegada do novo comandante nas redes sociais.

Aos 60 anos, Postecoglu, que nasceu na Grécia e se mudou para a Austrália com apenas cinco anos, tem como principal feito na carreira o título da Europa League com o Tottenham na temporada 2024-25, que encerrou um jejum do clube de 17 anos sem taças. O último trabalho dele foi no Nottingham Forest, onde permaneceu por pouco mais de um mês e foi desligado em outubro do ano passado.

Antes, o australiano conquistou a Copa da Ásia com a Austrália (2015), a J-League com o Yokohama F. Marinos (2019) e o Campeonato Escocês com o Celtic por duas vezes (2021-22 e 2022-23).

Ele chega ao Al-Nassr para substituir Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Flamengo em 2019. O português deixou o clube após levar a equipe ao título saudita.

O principal desafio de Postecoglu no Al-Nassr será justamente defender a conquista do Campeonato Saudita da última temporada. Além disso, um dos grandes objetivos do clube de Cristiano Ronaldo é chegar à conquista da Liga dos Campeões de Elite, o torneio mais importante do continente asiático.