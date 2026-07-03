Zagueiro marca golaço, Criciúma vence o lanterna América-MG e se aproxima do G-2 da Série B

O Criciúma foi até Belo Horizonte, em Minas Gerais, e se colocou no pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna América-MG, contou com um golaço de letra do zagueiro César Martins para vencer por 1 a 0 na Arena Independência, nesta terça-feira, no duelo que marcou o encerramento da 14ª rodada.

Curtindo a vida de atacante, o defensor César Martins recebeu lançamento na área, dominou com estilo e finalizou de letra, por debaixo do goleiro mineiro. Gol que deu mais três pontos ao time catarinense na tabela, que subiu para o quinto lugar, com 24 pontos, próximo dos líderes. Já o América-MG depois de surpreender o Fortaleza fora de casa, perdeu seu 10º jogo na Série B e amarga a lanterna, com apenas seis pontos.

A dupla volta a campo no sábado, às 11h, o América-MG encara o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Mais tarde, às 16h, o Criciúma tem pela frente o confronto direto contra o São Bernardo, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Mesmo na condição de visitante, o Criciúma foi quem teve o domínio no começo da partida. Após cobrança de escanteio de Otero, César Martins desviou de cabeça e William fez grande defesa. O América-MG conseguiu equilibrar a partida e até chegou a ter um gol anulado, de Segovinha, por impedimento.

Curtindo uma de atacante, César Martins foi novamente para área e desta vez guardou um golaço. Marcelo Hermes lançou e o defensor dominou com estilo e completou para as redes de letra, aos 30 minutos, para abrir o placar. Detalhe: a bola ainda passou por debaixo das pernas do goleiro.

A segunda etapa retornou mais morna. O time mineiro voltou com uma leve superioridade na posse da bola, mas nada que traduzisse em chances reais de empate. Enquanto os catarinenses eram mais cautelosos, trocando mais passes e na espreita por um contra-ataque para definir a partida.

Na reta final, o América-MG foi para o tudo ou nada. Povoando o setor ofensivo, conseguiu encaixar passes mais precisos e ficou no quase quando chute de Yago Souza explodiu no travessão. O lance ligou o sinal de alerta no Criciúma, que baixou as linhas, segurou a pressão e administrou a vitória até o apito final.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 1 CRICIÚMA

AMÉRICA-MG - William; Jhonny, Ricardo Silva, Manoel (Italo Charbaje) e Dalbert; Jorge Jiménez (Felipe Amaral), Eduardo Person e Segovinha (Paulo Victor); Gabriel Barros (Yago Souza), Mastriani (Willian Bigode) e Éverton Brito. Técnico: Umberto Louzer.

CRICIÚMA - Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo (Marcinho), Gui Lobo, Eduardo (Diego Gonçalves), Felipe Mateus, Otero (Jhonata Robert) e Marcelo Hermes; Waguininho (Cauê). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - César Martins, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Dalbert, César Martins e Waguininho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).