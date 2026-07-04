Justiça afasta Pedrinho do comando da SAF do Vasco

A Justiça do Rio determinou, nesta terça-feira, o afastamento de Pedrinho do cargo de presidente do Conselho de Administração da SAF do Vasco, conforme informado inicialmente pelo jornalista Lauro Jardim e confirmado pelo Estadão. Ele continua como presidente do associativo, porém deixa de ter poder no futebol, afinal a sociedade anônima de futebol é acionista majoritária do departamento. O clube e Pedrinho foram procurados pela reportagem, e o texto será atualizado quando houver retorno.

Christiano Stockler Campos e Felipe Elias, membros do Conselho da SAF, também foram afastados. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio, determinou que a advogada Samantha Longo, ex-diretora jurídica da CBF, atue como interventora.

A magistrada atendeu a um pedido da 777 Carioca, subsidiária do grupo americano 777 partners e controladora e dona das ações da SAF vascaína até maio de 2024, quando uma decisão da Justiça a tirou do poder. Desde então, está em um curso uma batalha judicial, que ganha novo episódio nesta terça.

Fonseca concordo com os apontamentos de 777 de que o Conselho de Administração do clube descumpriu pedidos de fornecimento de documentos e informações ao Conselho Fiscal, segundo o qual a SAF continua com um patrimônio líquido negativo de R$ 647 milhões, embora tenha entrado em recuperação judicial.

Também é apontada a ausência de um diretor financeiro formal desde 2025. Em suma, o parecer do Conselho Fiscal fala em "falhas graves" de governança. Na decisão, a juíza cita "práticas coercitivas na contratação de atletas", ao citar uma declaração do atacante chileno Jean David.

Ao jornal chileno "La Tercera", no início deste ano, o jogador afirmou ter sido coagido a pagar comissões ao Vasco, referente à sua própria transferência do Toluca para o clube brasileiro. "Outros jogadores do Vasco me disseram a mesma coisa. Eles foram ameaçados de que não jogariam se não pagassem a comissão não jogariam", disse na ocasião. O Vasco nega a acusação.