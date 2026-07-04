Novorizontino e Criciúma brigam pela liderança em dia de luta contra o Z-4 na Série B

O sábado promete ser de fortes emoções no Campeonato Brasileiro da Série B. A 16ª rodada da competição nacional segue movimentando os gramados do país com quatro partidas, capazes de provocar uma verdadeira reviravolta tanto no pelotão de frente, onde Novorizontino e Criciúma miram o topo, quanto na assombrada zona de rebaixamento.

A briga pela primeira colocação geral agita o interior paulista e catarinense a partir das 16h. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino, com 27 pontos, recebe o Atlético-GO tentando ultrapassar o Vila Nova-GO, que lidera com 28. O time visitante, por sua vez, soma 21 e tenta encostar no G-6.

No mesmo horário, o místico Estádio Heriberto Hülse será o palco de um duelo de titãs. Também com 27 pontos, o Criciúma mede forças com o Sport (25). Enquanto o time da casa tenta assumir a liderança da Série B, o time pernambucano busca reingressar na zona dos seis primeiros colocados.

Paralelamente à briga pelo topo, a luta contra a Série C promete parar o Paraná. Também às 16h, o Londrina recebe o CRB no Vitorino Gonçalves Dias. Estacionado com 15 pontos na abertura do Z-4, o time da casa encara a partida como uma final de campeonato para reduzir a distância de quatro pontos do rival alagoano, que tenta respirar aliviado na tabela da Série B.

Os jogos do dia se encerram a partir das 20h, quando o Goiás recebe o Ceará, no Hailé Pinheiro, em duelo de objetivos opostos na Série B. Com 21, o time da casa tenta voltar a olhar para a parte de cima da tabela e se aproximar do G6. Do outro lado, com 17, os cearenses vivem apertados na parte de baixo da tabela e tentam seguir fora do Z-4.

A 16ª rodada da Série B segue neste domingo, quando o estádio dos Aflitos recebe o duelo entre Náutico e Juventude, a partir das 20h30. Já na segunda-feira, Botafogo-SP e Avaí se enfrentam na Arena NicNet, no mesmo horário de Vila Nova e São Bernardo, no Onésio Brasileiro Alvarenga.

A rodada terá seu encerramento oficial apenas na terça-feira, quando a partir das 20h, o Athletic-MG recebe o Operário-PR, na Arena Sicredi.