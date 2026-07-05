Cuiabá e Londrina abrem a 15ª rodada da Série B em duelo de opostos na Arena Pantanal

A Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), será o palco da abertura da 15ª rodada da Série B na noite desta quinta-feira. A partir das 20h30 (horário de Brasília), Cuiabá e Londrina medem forças em um confronto de objetivos opostos, colocando frente a frente uma equipe que projeta aproximação com o pelotão do G-6 e outra que joga todas as suas fichas para escapar da zona de rebaixamento.

O time da casa tenta se recuperar do tropeço recente diante do Avaí, que quebrou uma invencibilidade de três triunfos seguidos. Do outro lado, o time paranaense desembarca no Centro-Oeste embalado por duas vitórias consecutivas e com o fôlego renovado na competição nacional.

Atual décimo colocado na tabela de classificação com 19 pontos somados, o Cuiabá enxerga o duelo dentro de seus domínios como a chance ideal de colar na briga pelo acesso rumo ao Brasileirão de 2027. A distância para o Operário, que ocupa a sexta posição, é de apenas três pontos.

Para buscar a reabilitação imediata, o técnico Eduardo Barros não tem desfalques por suspensão e sinalizou de bastidor que pode repetir integralmente a escalação titular, priorizando o entrosamento do elenco para somar três pontos fundamentais.

Apesar do bom momento e do triunfo maiúsculo por 2 a 0 sobre o Athletic na rodada passada, o Londrina acabou retornando para o Z-4 devido a uma vitória do Botafogo-SP no complemento da jornada. Ocupando a faixa de descenso com 14 pontos, o time paranaense está a apenas dois pontos de deixar o grupo dos quatro últimos.

Uma combinação de resultados associada a uma vitória em Mato Grosso pode tirar o Londrina da zona incômoda já nesta rodada. Sabendo da importância do confronto, o técnico Rogério Micale terá força máxima à disposição nos bastidores e deve manter a base titular para dar sequência ao encaixe tático.

A 15ª rodada da Série B segue na sexta-feira, com o duelo entre Novorizontino e Vila Nova, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. No dia seguinte, Operário-PR e América-MG se enfrentam 11h, no Germano Kruger, e Criciúma e São Bernardo medem forças às 16h, no Estádio Heriberto Hulse.

Já no domingo, cinco jogos dão sequência à rodada, com destaque para a briga contra o rebaixamento. A jornada se encerra na terça-feira, a partir das 20h, na Arena NicNet, com o duelo entre Botafogo-SP e CRB.