Juventude defende vaga no G-6 da Série B no Aflitos diante do pressionado Náutico

O Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), será palco de um duelo que pode impactar na briga por vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (05), quando a partir das 20h30, Náutico e Juventude se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da competição nacional.

Com 25 pontos conquistados, o time gaúcho entra em campo embalado para segurar sua vaga na zona de classificação para a elite. Já o time da casa, que soma 20, vive um momento de alerta e precisa do resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento e tentar iniciar uma arrancada rumo ao pelotão de cima.

O clima nos Aflitos é de cobrança. O Náutico amarga uma sequência incômoda de cinco partidas sem vencer, acumulando quatro derrotas e um empate - o último tropeço foi o 1 a 0 diante do Goiás. Pressionado no cargo, o técnico Guilherme dos Anjos será obrigado a mexer profundamente na estrutura da equipe devido ao alto número de desfalques.

O departamento médico vetou cinco atletas: Vinícius e Paulo Sérgio (em transição física), além de Betão, Leonai e Arnaldo. Para piorar o cenário, Luiz Felipe cumpre suspensão automática e também fica fora. A principal novidade positiva é o retorno do atacante Júnior Todinho, recuperado de lesão, que deve reassumir a titularidade.

O Juventude vive o oposto de seu adversário. São três vitórias consecutivas na Série B, contra Ponte Preta (3 a 0), São Bernardo (1 a 0) e Ceará (2 a 0), retrospecto que consolidou o grupo no G-6. Contudo, o técnico gaúcho também precisará superar ausências importantes para manter a invencibilidade.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está fora por conta de uma lesão na coxa. No meio-campo, Luis Mandaca não atua mais pelo clube, pois se transferiu para o Grêmio. Já no comando de ataque, a tendência é que Alison Safira ganhe nova oportunidade na vaga de Alan Kardec.

A 16ª rodada da Série B segue nesta segunda-feira, quando Botafogo-SP e Avaí se enfrentam na Arena NicNet às 19h, no mesmo horário de Vila Nova e São Bernardo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA - em Goiânia (GO).

A rodada terá seu encerramento oficial apenas na terça-feira, quando a partir das 20h, o Athletic-MG recebe o Operário-PR, na Arena Sicredi.