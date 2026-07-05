Lamacchia diz que 'salvará Vasco' e diz: 'Vamos colocar dinheiro e disputar todos os títulos'

O ex-jogador Pedrinho foi afastado do comando da SAF do Vasco na última terça-feira. Além dele, Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias deixaram o conselho de administração no clube carioca.

Após decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a Justiça afastou Pedrinho e nomeou a advogada Samantha Mendes Longo como interventora da SAF vascaína pelos próximos 60 dias.

Em entrevista ao canal "Atenção, Vascaínos!", Pedrinho confirmou que Marcos Lamacchia segue interessado em adquirir a SAF do clube. Marcos é filho de José Lamacchia, marido de Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras.

"Lamachia é uma grande marca. Família é uma grande marca. É um cara (Marcos) extremamente rico. Tem um sucesso enorme no futebol. Tem um desejo enorme de reconstruir a instituição. Quer fazer um aporte que mude para sempre a estrutura do Vasco. Se entrar agora, o Vasco é campeão no outro ano? Não estou falando disso. Estou falando que é um investidor de primeira linha em todas as áreas. Não vai se preocupar com atraso de salário, dívida, transfer ban. Ele assumir a dívida é o maior benefício que o Vasco pode ter. O Vasco já fica em outro nível. Estrutura de recuperação fora do comum", disse Pedrinho.

José Lamacchia, que seria o avalista do negócio, criticou o afastamento de Pedrinho do cargo e lamentou a instabilidade política no Vasco. José Lamacchia ainda prometeu alto investimento para reerguer o clube da Colina.

"Não vamos desistir (de adquirir a SAF). Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida... Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto, eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos pra fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar", complementou.

"Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos! Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar, eu vou defender ele até o fim porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer!", garantiu, assegurando que Leila Pereira não terá influência no clube carioca.

"Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar R$ 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo", afirmou.