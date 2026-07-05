Noite dos goleiros define empate entre Náutico e Juventude na Série B

O domingo de Série B pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo acabou sem gols no estádio dos Aflitos, no Recife. Em partida válida pela 16ª rodada da competição nacional, Náutico e Juventude se enfrentaram na capital pernambucana, e em noite inspirada dos goleiros, ficaram apenas no 0 a 0.
Com o resultado, o Juventude viu cair uma sequência de três vitórias consecutivas, mas chegou a 26 pontos e segue no G-6 até o fim da rodada. Do outro lado, agora com 21, time pernambucano segue em crise e longe de uma vaga na briga pelo acesso à elite.
As equipes agora voltam suas atenções para a disputa da 17ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira, o Juventude volta ao Alfredo Jaconi para encarar o Vila Nova, a partir das 19h. Já no domingo (12), às 16h, é a vez do Náutico visitar o Avaí, na Ressacada.
Buscando se recuperar na Série B e se aproveitar do fator casa, o Náutico começou o duelo se lançando ao ataque, mas quem teve a primeira grande chance foi o time visitante. Aos 19, Patryck recebeu de Lucas Mineiro e bateu forte no canto, mas Muriel salvou o Náutico.
Mesmo jogando fora de casa, o Juventude criou mais uma grande chance aos 21, novamente com Patrick, que tirou de Wanderson e parou no goleiro adversário. Após a pressão adversária, o Náutico tentou reagir, mas não encontrou objetividade e quase viu o Juventude fazer mais um aos 29, com Safira, que parou em Muriel.
O goleiro do time da casa salvou mais um aos 40, em nova tentativa de Patrick, e aos 48, em chance perdida de forma inacreditável de MP, levando o jogo para o intervalo em empate.
Na volta para a segunda etapa, o jogo caiu em ritmo, mas quem seguiu ao ataque e quase marcou novamente as 11 foi o Náutico, com Victor Andrade, que mandou rente à trave. O time pernambucano teve mais uma boa chance aos 14, com Igor Fernandes, que parou em Jandrei.
Após a pressão do time da casa, o Juventude conseguiu reagir aos 28, com Fábio Lima, que viu o 'morrinho' salvar chute cruzado e Jandrei tirar no susto. A melhor chance da partida, entretanto, surgiu aos 32, com Dodô, que mandou na direção do ângulo e viu a bola acertar a trave.
Do outro lado, o Juventude teve a chance de fechar a vitória com raça aos 50, com Mandaca, que mandou de cabeça e viu Muriel, quase em cima da linha, evitar o gol e definir o empate em Recife.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 0 X 0 JUVENTUDE
NÁUTICO - Muriel; Matheus Ribeiro, Wanderson, Gustavo Henrique (Léo Jance) e Igor Fernandes; Samuel Félix, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Derek (Luiz Cláudio) e Júnior Todinho (Reginaldo). Técnico: Guilherme dos Anjos.
JUVENTUDE - Jandrei; Messias, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro (Luan Martins), Raí Silva (Luis Mandaca) e Patryck (Wadson); MP (Allanzinho), Fábio Lima (Manuel Castro) e Alison Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
CARTÕES AMARELOS - Jandrei, Derek, Matheus Ribeiro, Alisson Safira, Wenderson,
RENDA - R$ 68.689,00.
PÚBLICO - 2.701 torcedores.
ÁRBITRO - Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).