F-1: Mercedes volta a dominar 2º treino livre e Antonelli é o mais veloz; Bortoleto é 10º

A Mercedes voltou a dominar os trabalhos de pista nesta sexta-feira, no Circuito de Spielberg. Dono do melhor tempo na primeira atividade, Kimi Antonelli voltou a ser mais veloz ao cravar 1min07s014. A diferença, no entanto, foi a presença da McLaren na disputa. Oscar Pistri terminou como segundo mais rápido seguido de Lando Norris. Gabriel Bortoleto terminou em 10º
Companheiro de equipe do italiano, George Russell não manteve o ritmo da primeira sessão (finalizou em segundo) e foi apenas o sexto colocado, atrás de Max Verstappen (no quarto posto) e de Lewis Hamilton (na quinta colocação).
Logo em sua primeira volta nesta segunda sessão, Gabriel Bortoleto, que não participou do primeiro treino, e cedeu seu assento a Paul Aron, andou na casa de 1min10s. No entanto, sem conseguir tirar um bom rendimento do carro, o brasileiro ocupou a parte intermediária, oscilou na classificação, mas se recuperou no final com o 10º tempo.
Sergio Pérez perdeu potência na curva seis e seu carro ficou parado. O piloto, que apresentou o mesmo problema no primeiro treino livre, precisou ter a sua Cadillac empurrada pelos fiscais de pistas e abandonou a movimentação.
Mais velozes no primeiro treino livre, as Mercedes tiveram uma disputa mais acirrada com a McLaren. Na primeira metade do TL2. Dono do melhor tempo até então com 1min08s, Lando Norris deu uma escapada na curva e acabou parando na área de escape. Na sequência, Antonelli baixou a marca e passou a ser o mais rápido.
Vencedor do último GP, em Barcelona, o heptacampeão Lewis Hamilton não conseguiu entra na briga pelas primeiras posições com a sua Ferrari e sua melhor posição foi o quinto lugar, logo atrás da Red Bull de Verstappen
A Cadillac voltou a sofrer com problemas. Valtteri Bottas levou seu monoposto com dificuldade para os boxes. Durante o percurso, faíscas de fogo surgindo na parte do assoalho o carro eram visíveis. Em seguida, mecânicos tiveram de acionar o extintor de incêndio quando o finlandês parou o carro para conter o princípio de incêndio.
Os pilotos voltam à pista neste sábado para participar da última atividade livre antes da realização do treino classificatório, previsto para as 12h (horário de Brasília). No domingo, a corrida está marcada para as 10h.
CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ÁUSTRIA:
1º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min07s014
2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min07s251
3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min07s339
4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min07s564
5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min07s611
6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min07s637
7º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min07s758
8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min07s855
9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min08s235
10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min08s300
11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min08s376
12º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min08s378
13º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min08s532
14º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min08s559
15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min08s830
16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s831
17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s838
18º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min09s131
19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s544
20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s698
21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min11s317
22º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), sem tempo.