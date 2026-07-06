Miami Heat oficializa a chegada do grego Giannis Antetokounmpo: 'Um dos cinco melhores da NBA'

Giannis Antetokounmpo é oficialmente jogador do Miami Heat. O sonho do grego em trocar de ares por busca de um novo anel coincidiu com a ambição da franquia de montar uma grande equipe para a nova temporada e, nesta segunda-feira, a contratação do ex-jogador do Milwaukee Bucks foi confirmada.

Campeão em 2021 pelos Bucks, Antetokounmpo estava desanimado na equipe a ponto de não querer disputar a temporada passada. Acabou convencido a jogar, mas sempre frisando que buscava um novo lar para voltar a ter prazer em jogar basquete. No Heat, ele espera repetir os tempos áureos.

"O Miami Heat anuncia a aquisição do campeão da NBA, duas vezes MVP da NBA e 10 vezes All-Star da NBA, Giannis Antetokounmpo, e do campeão da NBA Bobby Portis Jr., do Milwaukee Bucks, em troca de Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, três escolhas de primeira rodada (2026, 2031 e 2033), uma troca de escolha de primeira rodada de 2030 e uma escolha de segunda rodada de 2033", anunciou o Miami Heat em seu site oficial.

O acordo foi bastante celebrado pelo ex-técnico Pat Riley, atualmente na presidência do Miami Heat. "O anúncio da troca de Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis Jr. hoje é uma das maiores trocas da história do HEAT", destacou Pat Riley. "Na minha opinião, Giannis é um dos cinco melhores jogadores da liga e Bobby é um dos melhores alas-pivôs", avaliou, com enorme satisfação o dirigente.

"A parte difícil é negociar Tyler, Kasparas, Jaime e Kel'el, que contribuíram tanto para esta organização. Desejamos a eles tudo de bom. Também quero agradecer à família Arison pela busca contínua por um campeonato e acreditamos que isso nos dá uma oportunidade melhor para o futuro. Dou as boas-vindas a Giannis e Bobby à família Miami Heat."

Antetokounmpo era um dos grandes nomes livres no mercado na NBA e muitas franquias acenaram com sua contratação. Mas o Heat foi mais rápido e certeiro e fechou com uma das estrelas da liga, não apenas pelo título de 2021 com os Bucks, mas pela série de premiações individuais.

O grego foi MVP da NBA em 2018/19, 2019/20, MVP das Finais em 2021 e da Copa da NBA em 2024, MVP do All-Star da NBA em 2021, Jogador Defensivo do Ano em 2019/20, e selecionado para o Primeiro Time da NBA por sete vezes. Ainda levou os Bucks ao título da Copa NBA de 2024 e acabou nomeado para o Time do 75º Aniversário da NBA.