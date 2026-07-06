Ancelotti decide não voltar ao Brasil com delegação da Seleção

Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não irá voltar ao Brasil junto com a delegação da seleção brasileira depois da eliminação na Copa do Mundo. O técnico irá para Vancouver, no Canadá, onde sua família tem casa. As informações são do portal "UOL".

A Seleção deverá deixar os Estados Unidos nesta terça-feira (7) em voo fretado. O embarque será para o Rio de Janeiro e ainda não tem horário marcado. Não é certo que todos os jogadores estejam presentes.

Ancelotti tem contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2030 e seguirá no comando da Seleção. O próximo compromisso do Brasil será em setembro em dois amistosos contra a Austrália.

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega e realizou a pior campanha em uma edição da competição, desde 1990, quando caiu na mesma fase para a Argentina.