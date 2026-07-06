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Esportes

Ancelotti decide não voltar ao Brasil com delegação da Seleção

Técnico italiano deverá ir para casa da família no Canadá

Carlo Ancelotti em jogo da Seleção
Carlo Ancelotti em jogo da Seleção -
Rio - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não irá voltar ao Brasil junto com a delegação da seleção brasileira depois da eliminação na Copa do Mundo. O técnico irá para Vancouver, no Canadá, onde sua família tem casa. As informações são do portal "UOL".
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A Seleção deverá deixar os Estados Unidos nesta terça-feira (7) em voo fretado. O embarque será para o Rio de Janeiro e ainda não tem horário marcado. Não é certo que todos os jogadores estejam presentes.
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Ancelotti tem contrato com a CBF até a Copa do Mundo de 2030 e seguirá no comando da Seleção. O próximo compromisso do Brasil será em setembro em dois amistosos contra a Austrália.
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O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega e realizou a pior campanha em uma edição da competição, desde 1990, quando caiu na mesma fase para a Argentina.
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