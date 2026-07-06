Espanha marca no fim e vai às quartas de final

Rio - Em um jogo muito travado, a Espanha levou a melhor sobre Portugal e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Com gol de Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo, os espanhóis venceram os portugueses por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos, e deram o troco pelo vice na Liga das Nações de 2025.

Com a vitória, a Espanha vai enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Bélgica, que se enfrentam ainda nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Seattle, nos Estados Unidos. Portugal, por sua vez, mantém o jejum de títulos. O próximo confronto será realizado na próxima sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Na reedição da final da Liga das Nações de 2025, Portugal e Espanha protagonizaram uma partida muito equilibrada e de poucas emoções. Em um jogo muito disputado, os espanhóis tentaram desequilibrar com o talento de Lamine Yamal, que deu trabalho para o goleiro Diogo Costa.

Já Portugal, por sua vez, respondeu com a sua principal estrela. Cristiano Ronaldo teve uma grande chance dentro da área, mas Unai Simón defendeu. Porém, a melhor oportunidade dos portugueses foi de Nuno Mendes, que acertou o travessão em chute de fora da área.

O panorama não mudou no segundo tempo. O jogo continuou travado e com poucas chances. Portugal, por exemplo, sequer acertou uma finalização no alvo. A melhor chance saiu dos pés de Bruno Fernandes em chute de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Na reta final da partida, a Espanha cresceu após as entradas de Ferran Torres e Mikel Merino. E as mudanças do treinador Luis de la Fuente foram decisivas. No apagar das luzes, Ferran Torres deu belo passe para Mikel Merino, que invadiu a área e bateu na saída de Diogo Costa para marcar o gol da vitória.