Novorizontino aproveita expulsão, bate o líder Vila Nova e dorme na vice-liderança da Série B

O Novorizontino levou a melhor no duelo direto na parte de cima da tabela. Aproveitando a expulsão do Vila Nova na reta final e foi premiado com belo gol de Juninho, já nos acréscimos, para vencer por 2 a 1 e assumir, momentaneamente, a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo isolado da 15ª rodada nesta sexta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Foi a segunda vitória consecutiva do time paulista, que chegou a nove jogos de invencibilidade na competição, somando 27 pontos e tendo agora que secar São Bernardo e Sport na rodada. Já o Vila Nova também terá que secar os rivais para seguir na ponta da tabela. A derrota manteve o time com 28 pontos e tem sua liderança ameaçada.

A dupla agora ganha uma folga na semana e voltam a atuar só no mês de julho. No sábado (04), o Novorizontino segue como mandante, quando recebe outro time goiano, o Atlético-GO, às 16h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Já o Vila Nova atua na segunda-feira (06), também contra um time paulista, desta vez o São Bernardo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

O Novorizontino começou a partida á todo vapor. Explorando bem a dobradinha pelo lado esquerdo, Vinícius Paiva tocou para Maykon que cruzou rasteiro para a área. Robson fez um belo corta luz e Luís Oyama mandou para o fundo das redes, aos cinco minutos. O time paulista seguiu pressionando e só não ampliou pois o chute de Robson explodiu no travessão. O Vila Nova entrou no jogo depois dos 30 minutos.

O time pediu pênalti em André Luiz, o juiz chegou a ir ao VAR, mas anotou falta no meio de campo em cima de Léo Naldi. Mesmo assim, seguiu sem desanimar e criando volume, chegou ao empate aos 40. Após cobrança de escanteio, Nathan Camargo apareceu na primeira trave e desviou para as redes de cabeça. Antes da ida para o intervalo, Patrick acertou novamente a trave para o time paulista, enquanto Nathan Camargo tirou tinta da baliza pelo lado goiano.

A segunda etapa voltou com as duas equipes bem presentes no campo de ataque. O Novorizontino tinha um leve superioridade na posse de bola e era mais efetivo quando chegava próximo à área. Oyama obrigou boa defesa de Helton, enquanto Juninho fez o goleiro espalmar para escanteio. O Vila Nova, apesar de explorar bem os lados do campo, não conseguia traduzir suas jogadas em finalização.

Com o passar do tempo, o time da casa passou a tomar conta da partida, virando um ataque contra defesa. Robson partiu em velocidade e tirou demais do gol e mandou para fora. O Vila Nova ficou acuado e pouco agrediu no contra-ataque. A situação piorou quando Dudu foi expulso pelo segundo amarelo. Com um a mais, o Novorizontino se lançou ao ataque e foi premiado com um belo chute de Juninho, aos 48, para conquistar a vitória.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 VILA NOVA

NOVORIZONTINO - Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Luís Oyama, Léo Naldi (Tavinho) e Rômulo (Titi Ortiz), Reidiney (Juninho), Robson (Hélio Borges) e Vinícius Paiva (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

VILA NOVA - Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Tiago, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão (Marquinhos Gabriel), João Vieira e Dodô (Dudu); Janderson; André Luís (Dellatorre) e Ryan (Willian Formiga). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Luís Oyama, aos cinco, Nathan Camargo, aos 40 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bahia, Ryan, Dudu e Nathan Camargo.

CARTÃO VERMELHO - Dudu.

RENDA - R$ 22.060,00.

PÚBLICO - 2.148 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).