Vila Nova marca no fim, vira em cima do São Bernardo e assume liderança isolada na Série B

O Vila Nova aproveitou boa oportunidade de assumir o topo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, venceu por 2 a 1 o São Bernardo, em jogo válido pela 16ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Janderson, aos 45 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, os goianos vão a 31 pontos, ficando um na frente de Novorizontino e Criciúma. O Fortaleza é quarto colocado, com 28. O time paulista segue com 25 pontos, em sexto lugar, ao sofrer sua terceira derrota seguida e sem vencer há quatro rodadas.
Os times voltam a campo, pela 17ª rodada, em dias distintos: o Vila Nova visita o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, na sexta-feira, às 19h, enquanto o São Bernardo recebe o Cuiabá, no Primeiro de Maio, às 16h do domingo (12).
O confronto começou pouco intenso, com equilíbrio dentro de campo. Ainda assim, quem criou a primeira boa chance foi o Vila Nova: Janderson pegou a sobra após um corte ruim da defesa do São Bernardo e chutou rasteiro, parando em Alex Alves. Logo depois, em saída errada do goleiro, João Vieira bateu próximo ao travessão.
Dominantes, os goianos saíram em vantagem. Em novo erro defensivo, Echaporã foi desarmado por Higor e a bola sobrou para Marquinhos Gabriel que, de frente para o gol, finalizou rasteiro e estufou a rede. Os goianos, atrás do placar, tentaram reagir, mas esbarraram na forte marcação adversária e pouco conseguiram ser criativos, mantendo a diferença mínima ao intervalo.
Na volta para o segundo tempo, Vila Nova e São Bernardo se mantiveram inalterados. A única novidade foi a mudança de postura, com os paulistas deixando tudo igual precocemente. O goleiro Helton Leite saiu errado e a sobra ficou para Felipe Garcia pela esquerda, que cruzou rasteiro para Hyoran. O meia dominou e bateu, contando com desvio antes de ver a bola entrar no gol, aos seis minutos.
Jogando melhor, os visitantes aproveitaram novo erro. Hyoran escapou pela esquerda e finalizou no alto, porém Helton Leite espalmou. Do meio para o fim, os visitantes voltaram a levar perigo: Daniel Davi arriscou de fora da área e o goleiro dos goianos afastou com a ponta dos dedos, enquanto Emerson Urso tentou de longe e parou no camisa 1 adversário.
No fim, Janderson pegou rebote de um escanteio, na entrada da área, e acertou o canto direito do, selando a vitória. A liderança foi muito festejada pela torcida.
FICHA TÉCNICA
VILA NOVA 2 X 1 SÃO BERNARDO
VILA NOVA - Helton Leite; Hayner (Emerson Urso), Tiago Pagnussat, Anderson Jesus (Willian Formiga) e Higor; João Vieira, Nathan Camargo e Marquinhos Gabriel (Dodô); Bruno Xavier (Enzo), André Luís (Dellatorre) e Janderson. Técnico: Juca Antonello (auxiliar).
SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Jemerson e Pará; Foguinho (Luizão), Romisson e Hyoran (Marcão); Lucas Rian (Daniel Davi), Felipe Garcia (Fabrício Daniel) e Echaporã (Daniel Amorim). Técnico: Ricardo Catalã.
GOLS - Marquinhos Gabriel, aos 22 minutos do primeiro tempo. Hyoran, aos 6, e Janderson, aos 45 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Foguinho, Felipe Garcia e Davi Daniel (SBE).
ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).
RENDA - R$ 203.965,00.
PÚBLICO - 9.244 pagantes.
LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (GO).