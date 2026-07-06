Botafogo vence duelo direto contra o Avaí e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Botafogo conseguiu um grande respiro nesta reta final de 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo direto contra o rebaixamento, superou o concorrente Avaí e conquistou uma vitória segura por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, para se afastar da zona vermelha no encerramento da 16ª rodada.
Com gols de Morelli, Hygor e Patrick Brey, o Botafogo chegou a 19 pontos e saltou para a 14ª colocação, empurrando o Ceará para a zona vermelha, com 17 pontos. Já o Avaí segue entre os quatro piores, em 18º lugar, com 13 pontos e conheceu sua segunda derrota seguida na competição.
O Botafogo volta a campo na sexta-feira, quando visita o Sport, às 20h, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o Avaí encara o Náutico, no domingo (12), às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).
Em casa, o Botafogo se impôs. Se desfazendo da formação de três zagueiros, conseguiu ter mais a posse de bola, principalmente dificultando a saída de bola do Avaí. O time alternava agredir pelos lados do campo, mas o gol saiu em um chute da intermediária. De longe, Morelli aproveitou o espaço e foi feliz no chute. A bola ganhou efeito no meio de campo e enganou o goleiro Igor Bohn, para abrir o placar, aos 25 minutos.
Aproveitando o bom momento, ficou próximo de ampliar com Hygor, completando o cruzamento de Patrick Brey. Precisando do resultado, os catarinenses foram tímidos no ataque e só tiveram certa presença ofensiva já na reta final. Wesley Gasolina também arriscou de longe e Victor Souza fez bela defesa para evitar o empate. Nos acréscimos, pelo alto, DG escorou de cabeça, mas ninguém aproveitou dentro da área.
O Avaí retornou com outra postura do intervalo. Mais agressivo, buscou jogadas de infiltração com Márcio Vitor, incomodando a defesa da casa. Quando estava sendo pressionado, o Botafogo aproveitou sua chance e foi efetivo quando subiu ao ataque. Em belo contra-ataque, Zé Hugo cruzou rasteiro para Hygor apenas escorar para as redes, aos oito.
O time catarinense não se esmoreceu em campo e reagiu logo na sequência para seguir vivo em campo. Wallison recebeu na entrada da área e acertou no ângulo para diminuir, aos 12. Quando o duelo parecia que ia ganhar contornos dramáticos, aos 34, Patrick Brey surpreendeu em cobrança de falta "à lá Ronaldinho", por baixo da barreira e decretou a vitória paulista.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 1 AVAÍ
BOTAFOGO - Victor Souza; Pedrinho (Yuri Felipe), Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales (Leandro Maciel), Morelli, Rafael Gava e Zé Hugo (Felipe Vieira); Kelvin (Jefferson Nem) e Hygor (Guilherme Queiróz). Técnico: Cláudio Tencatti.
AVAÍ - Igor Bohn; Wallison, Alyson e João Maistro; Wesley Gasolina (Wenderson), Paulo Vitor (Marcio Vitor), Zé Ricardo, Daniel Penha (Jamerson) e DG (William Fernando); Thayllon (Quaresma). Técnico: Cauan de Almeida.
GOLS - Morelli, aos 25 minutos do primeiro tempo. Hygor, aos oito, Wallison, aos 12, Patrick Brey, aos 34 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza (RJ).
CARTÕES AMARELOS - Paulo Vitor e Wenderson.
RENDA - R$ 31.440,00.
PÚBLICO - 1.449 torcedores
LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).