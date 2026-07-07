São Bernardo mira liderança da Série B diante do Criciúma em dia de briga por G-6

A Série B do Campeonato Brasileiro ferve neste sábado (27) com a continuidade de sua 15ª rodada. Dois jogos movimentam a parte de cima da tabela de classificação, com destaque absoluto para o São Bernardo, que viaja até Santa Catarina para fazer um confronto direto com o Criciúma pelas primeiras posições, tentando recuperar a liderança da competição.

Além do embate paulista em solo catarinense, o sábado reserva um duelo de opostos no Paraná, onde o pelotão que briga pelo G-6 tenta se consolidar. O grande ápice do dia está agendado para 16h, no estádio Heriberto Hulse.

Vice-líder com 25 pontos, o São Bernardo entra em campo com a missão de apagar o tropeço da rodada passada, que custou o topo da tabela. O desafio, porém, promete alta voltagem: o Criciúma aparece logo atrás, na cola do time paulista, com 24, transformando o duelo em uma autêntica briga direta pela ponta.

Mais cedo, a partir das 11h, o Operário-PR recebe o lanterna América-MG no estádio Germano Krüger. Dono de 22 pontos, o time paranaense precisa obrigatoriamente do triunfo dentro de casa para romper a barreira do G-6 e ingressar no grupo que lutará pelo acesso. Do outro lado, o visitante, com apenas seis, joga a vida para iniciar uma reação e deixar a última colocação.

A 15ª rodada da Série B segue neste domingo (28), com mais cinco jogos. A partir das 16h, Athletic-MG e Avaí se enfrentam na Arena Sicredi, no mesmo horário de Atlético-GO e Ponte Preta, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (G), e Juventude e Ceará, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Mais tarde, às 18h30, é a vez de Fortaleza e Sport medirem forças na Arena Castelão, em duelo nordestino, simultaneamente a Náutico e Goiás, no Estádio dos Aflitos. A jornada se encerra na terça-feira (30), a partir das 20h, na Arena NicNet, com o duelo entre Botafogo-SP e CRB.

Confira os jogos da 15ª rodada:

Sábado (27)

11h

Operário-PR x América-MG

16h

Criciúma-SC x São Bernardo-SP

Domingo (28)

16h

Athletic-MG x Avaí-SC

Atlético-GO x Ponte Preta-SP

Juventude-RS x Ceará

18h30

Fortaleza x Sport-PE

Náutico-PE x Goiás

Terça-feira (30)

20h

Botafogo-SP x CRB-AL