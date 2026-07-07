Athletic-MG e Operário-PR fecham a 16ª rodada da Série B em duelo direto

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá o seu desfecho oficial na noite desta terça-feira. Em um confronto direto entre equipes que buscam se consolidar na primeira página da tabela de classificação da competição nacional, o Athletic-MG recebe o Operário-PR, às 20h, no gramado da Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).

O duelo coloca frente a frente o time mineiro, que tenta embalar sob o comando do técnico Alex, e o time de Ponta Grossa (PR), que vive um de seus melhores momentos no torneio nacional.

Estacionado no meio da tabela de classificação, o Athletic-MG entra em campo aliviado após quebrar um incômodo jejum de três rodadas sem triunfar na Série B. A reabilitação veio na jornada anterior, quando fez valer o mando de campo e superou o Avaí pelo placar de 1 a 0.

Agora, a meta da comissão técnica liderada por Alex, que reencontra justamente o Operário-PR, seu ex-clube, é engatar o segundo resultado positivo consecutivo perante a sua torcida. Caso some os três pontos em casa, o clube de São João del-Rei entra de vez no pelotão que briga por vagas na zona de classificação para os playoffs de acesso.

Para buscar a vitória, a tendência é que Alex repita a mesma estrutura tática e escalação que iniciou o jogo diante dos catarinenses.

Se o time da casa busca regularidade, o Operário-PR desembarca em solo mineiro ostentando excelentes números recentes na competição nacional. O time de Ponta Grossa conquistou quatro vitórias nas últimas cinco exibições oficiais na Série B, vindo de dois triunfos expressivos e sem sofrer gols contra gigantes da categoria: 3 a 0 diante do Goiás e 1 a 0 sobre o América-MG.

Rondando o G-6, o Operário sabe que um bom resultado como visitante deixará o elenco em condições de brigar diretamente pelas primeiras posições do campeonato. Sabendo da importância de manter o ritmo e o entrosamento do sistema tático, o técnico Luizinho Lopes deve manter a base da equipe titular que venceu o último embate na competição.